Prvenac Pedra Martineza sa Realom u Evroligi: "To je bilo jako važno za nas"
Prvi trijumf "kraljeva" u novoj evroligaškoj sezoni i prva pobeda za španskog stručnjaka u novom klubu.
Košarkaši Partizana poraženi su u četvrtom kolu Evrolige, od Reala u Madridu rezultatom 86:76 (27:19, 26:18, 18:20, 15:19)
Crno-beli od aprila 2023. godine čekaju na trijumf protiv Reala, njihova serija pobeda prekinuta je u 4. kolu i sada su na učinku 3-1. S druge strane, „kraljevski klub“ ostvario je prvi trijumf u elitnom takmičenju (1-3), najviše zahvaljujući jako dobroj igri u drugoj četvrtini.
Utiske o utakmici izneo je strateg Madriđana, Pedro Martinez, kome je ovo prvi trijumf sa Realom u elitnom takmičenju.
- Dobro je biti kod kuće, ali moramo da budemo isti i kod kuće i na strani. Biće pobeda i na gostovanjima, ali i poraza kod kuće. Moramo da nastavimo da radimo iz dana u dan i napredujemo.
Šta je bilo presudno večeras?
- U prvom poluvremenu smo dobro šutirali za tri, dok u drugom nismo pogađali spot-ap šuteve. Dobro smo kontrolisali defanzivni skok i to je bilo jako važno za nas.
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