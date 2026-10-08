Košarka

Prvenac Pedra Martineza sa Realom u Evroligi: "To je bilo jako važno za nas"

У. Ћ.

08. 10. 2026. u 22:56

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Prvi trijumf "kraljeva" u novoj evroligaškoj sezoni i prva pobeda za španskog stručnjaka u novom klubu.

Првенац Педра Мартинеза са Реалом у Евролиги: То је било јако важно за нас

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Partizana poraženi su u četvrtom kolu Evrolige, od Reala u Madridu rezultatom 86:76 (27:19, 26:18, 18:20, 15:19)

Crno-beli od aprila 2023. godine čekaju na trijumf protiv Reala, njihova serija pobeda prekinuta je u 4. kolu i sada su na učinku 3-1. S druge strane, „kraljevski klub“ ostvario je prvi trijumf u elitnom takmičenju (1-3), najviše zahvaljujući jako dobroj igri u drugoj četvrtini.

Utiske o utakmici izneo je strateg Madriđana, Pedro Martinez, kome je ovo prvi trijumf sa Realom u elitnom takmičenju.

- Dobro je biti kod kuće, ali moramo da budemo isti i kod kuće i na strani. Biće pobeda i na gostovanjima, ali i poraza kod kuće. Moramo da nastavimo da radimo iz dana u dan i napredujemo.

Šta je bilo presudno večeras?

- U prvom poluvremenu smo dobro šutirali za tri, dok u drugom nismo pogađali spot-ap šuteve. Dobro smo kontrolisali defanzivni skok i to je bilo jako važno za nas.

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