Politika

VUČIĆ DANAS U ŠUMADIJI: Otkriću vam i kako se organizuju debate na RTS-u i N1 i čime se služe oni koji žele da sprovedu revoluciju u Srbiji

В.Н.

09. 10. 2026. u 09:05

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ALEKSANDAR Vučić prvo na lisit i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavio je danas posetu Šumadiji, i novo uživo obraćanje koje će biti od 13 časova. Između ostalog, naveo i je i da će javnosti otkriti jednu važnu stavku.

ВУЧИЋ ДАНАС У ШУМАДИЈИ: Открићу вам и како се организују дебате на РТС-у и Н1 и чиме се служе они који желе да спроведу револуцију у Србији

Foto: Printskrin Informer TV

- Vidimo se u 13 časova! Putujemo po Šumadiji - uživo na TikToku i Instagramu.

Otkriću vam i kako se organizuju debate na RTS-u i N1 i čime se sve služe oni koji žele da sprovedu revoluciju u Srbiji.

Mogu da rade šta god hoće - Ujedinjena Srbija pobeđuje! - naveo je Vučić na Instagramu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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