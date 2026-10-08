BORBENA grupa Zapad ruskih oružanih snaga koristila je teški sistem bacača plamena TOS-1 Solncepjok kako bi neutralisala koncentraciju ukrajinskih kopnenih snaga u blizini Krasnog Limana. Ruske snage su se u velikoj meri oslanjale na ove sisteme kako bi uništile ukorenjene neprijateljske snage, posebno na jako utvrđenim položajima.

Foto: roe.ru

Komentarišući operaciju, komandant tima za specijalne operacije Jedinice za nuklearnu, biološku i hemijsku zaštitu 25. kombinovane armije primetio je: „Dobili smo naređenje da uništimo neprijateljsko osoblje u blizini Krasnog Limana. Ukrajinske oružane snage su se pripremale za rotaciju osoblja ili eventualno pokretanje neke vrste kontranapada. Ušli smo, završili misiju uz minimalna prilagođavanja i 'odlično' se pokazali.“

Komandant je dodao da su primarni ciljevi sistema TOS-1 privremena mesta za raspoređivanje, kontrolni punktovi dronova i koncentracije ljudstva.

Foto: roe.ru

Kada vozilo dođe na poziciju, jedinice za elektronsko ratovanje i protivvazdušnu odbranu počinju da deluju kao podrška kako bi ga zaštitile od napada dronova, dodao je.

Ovo je neophodno zbog relativno kratkog dometa sistema u poređenju sa drugim sredstvima raketne artiljerije i njihovog visokog prioriteta za ciljanje od strane ukrajinskih snaga.

Ruski termobarični artiljerijski sistemi privukli su značajnu pažnju zbog svojih borbenih performansi na ukrajinskom ratištu, pri čemu njihova municija funkcioniše tako što raspršuje gasovit oblak hemikalija u vazduh, koje se potom detoniraju vakuumskim eksplozivom, oslobađajući udarni talas visokog pritiska koji usisava vazduh iz zatvorenih prostora ogromnom silom. Rezultat je pucanje pluća svih prisutnih u blizini.

Russia Uses TOS-1 Thermobaric ‘Flamethrower’ System to Take Out Entrenched Ukrainain Forces Near Krasny Liman The Russian Armed Forces Battlegroup West have used a TOS-1 Solntsepyok heavy flamethrower system to neutralise a concentration of... https://t.co/UgUi43W9zE https://t.co/mUCGHd6JNz — Military Watch Magazine (@MilitaryWatchM) October 8, 2026

Dok termobarični sistem TOS-1A koristi gusenične lansere bazirane na šasiji tenka T-72, ​​točkovita verzija sistema, TOS-2, predstavljena je 2020. godine i igrala je sve veću ulogu u ratnim naporima na ukrajinskom poprištu.

Lokalni izvori su izvestili da je TOS-2 prevazišao obim jurišnog oružja i da je u stanju da funkcioniše kao napredni sistem za vatrenu podršku.

Komentarišući mogućnosti novog sistema, državna korporacija za odbrambene tehnologije Rosteh je objavila: „Po pravilu, nakon takvog plotuna, jurišni odred nema šta da radi u tom području — jednostavno nema neprijatelja kome bi se mogao odupreti. Dakle, TOS-2 zadržava potencijal termobaričnog oružja svog 'velikog brata', guseničnog sistema [TOS-1] Solncepek.“

Ruski državni izvori su u aprilu izvestili o kontinuiranom napretku u naporima da se poboljšaju mogućnosti serijskih sistema.

(MILITARY WATCH MAGAZINE)