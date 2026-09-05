Košarka

"Srećna penzija brate, dobro smo se šibali:" Bogdan Bogdanović se oglasio zbog Branka Lazića

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

05. 09. 2026. u 11:22

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BRANKO Lazić je objavio da je okončao košarkašku karijeru. Tom prilikom oglasio se Bogdan Bogdanović, koji je imao poruku za legendarnog kapitena Crvene zvezde.

Срећна пензија брате, добро смо се шибали: Богдан Богдановић се огласио због Бранка Лазића

FOTO: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njih dvojica su vodili dosta bitaka na terenu, jedan kao igrač crveno-belih, a drugi kao igrač Partizana, ali kasnije i Fenerbahčea.

- Srećna penzija, brate, svaka čast na svemu postignutom. A i dobro smo se šibali - napisao je Bogdan Bogdanović na Instagramu.

Branko Lazić rekorder je Crvene zvezde po broju nastupa, ima ih 838 u crveno-belom dresu, a podigao je 26 trofeja za skoro deceniju i po u beogradskom klubu.

Vredi pomenut da je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2017. godine.

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