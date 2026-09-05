NEMOJTE BACATI LIŠĆE IZ BAŠTE: Evo kako možete da ga pretvorite u zlato za zemljište

LIŠĆE iz bašte ne mora da završi u kanti za otpatke ili na lomači. Ako ga pravilno iskoristite, možete dobiti prirodan materijal za poboljšanje zemljišta i smanjiti količinu otpada u dvorištu.

Foto: Justin Pumfrey / Hoxton / Profimedia

Šta uraditi sa lišćem iz bašte?

Najjednostavnije je da ga sakupite i napravite kompost. Usitnjeno lišće se brže razgrađuje, pa ga možete preći kosilicom ili iseckati pre stavljanja na gomilu. Dodajte i druge biljne ostatke iz bašte i povremeno promešajte materijal. Vremenom nastaje tamna, rastresita organska masa koju možete vratiti zemljištu.

Lišće može da zaštiti zemljište

Lišće iz bašte možete koristiti i kao malč. Rasporedite sloj oko ukrasnog bilja, voća ili drugih biljaka, ali ga nemojte naslanjati direktno na stabljiku ili stablo. Takav sloj pomaže da zemljište sporije gubi vlagu i štiti površinski sloj od velikih temperaturnih promena.

Vodite računa da lišće ne bude sa bolesnih biljaka koje su zaražene. Ukoliko se ono kompostira procesi koji se dešavaju ne mogu uvek da unište spore prenosioca bolesti. Zbog toga je bolje da se malo povede računa.

Koje lišće ne treba koristiti?

Ne koristite lišće biljaka koje su očigledno bolesne ili napadnute štetočinama. Takav materijal je bolje ukloniti iz bašte nego ga vraćati u zemljište.

Takođe, lišće ne treba ostavljati u debelom, zbijenom sloju jer može da spreči prolazak vazduha i vode.

Savet: Ako imate mnogo lišća, nemojte ga spaljivati. Usitnite ga i napravite svoju zalihu organske materije za baštu.

Ono što izgleda kao običan otpad može već sledeće sezone postati koristan dodatak zemljištu.

(Zelena nit)