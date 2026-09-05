MAMA BEZ ŽURBE I OBAVEZA: Katarina Živković uživa u letnjem odmoru sa sinom Stefanom (FOTO)

FOLK zvezda Katarina Živković odlučila je da posle brojnih poslovnih obaveza i nastupa napravi predah i leto provede u društvu najvažnije osobe u svom životu, sina Stefana.

Foto: Privatna arhiva

Dan na plaži iskoriste za igru, kupanje i druženje, a posebno nežan prizor zabeležen je u plićaku. Katarina je sedela sa Stefanom, dok su se zajedno igrali kamenčićima, prskali vodom i bezbrižno uživali u letnjem danu.

Mali Stefan je, sa šeširićem na glavi i u peleni, šetao plažom i osvajao simpatije svojom razigranošću. Njegov osmeh i bezbrižnost dodatno su ulepšali letnju atmosferu, dok je Katarina sve vreme bila uz njega. Foto: Privatna arhiva

Pevačica svoj privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, a ovoga puta nije odolela da pokaže koliko joj prija vreme provedeno sa naslednikom. Za nju je ovo letovanje mnogo više od običnog odmora, prilika da uspori, skloni se od svakodnevne žurbe i posveti se sinu.

- Najlepše mi je kada sam sa svojim sinom. Kada smo zajedno, sve drugo postaje manje važno. Volim te naše male trenutke, igru, smeh i sve ono što naizgled deluje obično, a zapravo ostaje za ceo život. Ovaj odmor mi je prilika da usporim i budem samo mama, bez žurbe i obaveza. Njegova sreća je i moja najveća sreća - rekla je Katarina za „Večernje novosti“.

Kaća je binu i reflektore zamenile morem i bezbrižnim trenucima sa sinom, koji će im, kako kaže, zauvek ostati u najlepšem sećanju.

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