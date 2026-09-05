Košarka

KRAMER SREĆAN ŠTO JE U ZVEZDI: Kad je stigao poziv bio sam uzbuđen, nije bilo mnogo razmišljanja

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

05. 09. 2026. u 09:18

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NEMAČKI košarkaš David Kramer stigao je ovog leta u Crvenu zvezdu i već je imao priliku da debituje u crveno-belom dresu.

КРАМЕР СРЕЋАН ШТО ЈЕ У ЗВЕЗДИ: Кад је стигао позив био сам узбуђен, није било много размишљања

FOTO: R.R./ATAImages

On je u pobedi nad Armanijem (91:85) postigao devet poena i ne krije da mu je drago što je deo ove ekipe.

- Zaista sam se lepo osećao što sam konačno bio sa ekipom. Ova grupa momaka je izvanredna. Imao sam samo jedan trening, ali su me odmah prihvatili i učinili da se osećam dobrodošlo. Bilo je zaista posebno. Odigrali smo prvu utakmicu i mislim da je bilo veoma dobro. I dalje ima mnogo toga što treba ispraviti i na čemu treba da radimo, ali mislim da smo napravili pravi korak u dobrom smeru - rekao je Kramer za "Meridian sport".

Pre dolaska na Mali Kalemegdan imao je obaveze u reprezentaciji Nemačke.

- Bilo je sjajno. Odigrali smo četiri utakmice i ostvarili četiri pobede. Imali smo veoma važne mečeve. Uvek je lepo igrati za Nemačku i predstavljati svoju zemlju, ali i biti sa saigračima. Svaki put kada odem tamo, to mi mnogo znači, a u ovom slučaju pomogli su mi i da već budem u ritmu kada sam stigao ovde.

Iako su pripreme u toku, deluje da je Zvezda spremna za izazove koji je očekuju u sezoni 2026/27.

- Poznajem većinu momaka i svi smo profesionalci. Sjajna smo grupa, dobro se slažemo i polako shvatamo uloge koje svako od nas ima. Zato, korak po korak, nastavljamo da radimo i idemo dalje.

Otkrio je kako je reagovao kad je stigla ponuda crveno-belih.

- Kada me je Zvezda pozvala, bio sam veoma uzbuđen. To je sjajan tim, sa odličnim trenerom i sjajnim momcima, a tu je i neverovatna baza navijača. Tako da za mene nije bilo mnogo razmišljanja.

Priznaje da mu prija rad sa trenerom Ibonom Navarom.

- On je sjajan trener i mislim da odlično radi sa celom ekipom. Jedva čekam da vidim kako će se sezona odvijati. Imamo kolektiv – od stručnog štaba do igrača. Svi su pozitivni, svi pomažemo jedni drugima i to je zaista posebno - zaključio je Kramer.

Crvena zvezda će prvu utakmicu u sezoni odigrati 24. septembra u "Beogradskoj areni" protiv Žalgirisa na startu Evrolige.

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