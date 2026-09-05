POŽAR BUKTI U SVRLJIGU Marković:Situacija nije naivna,vatra se brzo širi zbog suše i vetra

DEO opštine Svrljig, prema planini Lipnici, danas je zahvatio požar, a predsednik te opštine Miroslav Marković ističe da situacija nije naivna, jer se požar zbog vetra relativno brzo širi.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Marković je rekao da su vatrogasne ekipe već na terenu i rade -Trenutno smo na terenu, ispred Štaba za vanredne situacije. Nažalost, jedan deo teritorije naše opštine malopre, pre jedno sat vremena, zahvatio je požar, a ekipe vatrogasaca su na terenu. Opština Svrljig je takođe podigla jedinicu opšte namene, s obzirom na to da situacija uopšte nije naivna. Znamo da imamo ogromnu sušu, vetar je prisutan, tako da se požar relativno brzo širi, rekao je Marković.

Uputio je apel građanima koji imaju zasade u tom delu opštine -Apelujem na sve sugrađane koji u ovom delu Svrljiga, ispod Gramade prema Lipnici, imaju svoje zasade i posede, neka izađu i sami na teren, neka pokušaju da se priključe vatrogascima i pomognu, ukoliko su u mogućnosti, da bi brže suzbili ovaj požar, poručio je Marković.

Tanjug

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