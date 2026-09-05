"Na početku je najbitnije da pošaljemo poruku rivalu!" Albert Rijera pred meč Crvena zvezda - Partizan

VREME je za prvi ovosezonski večiti derbi. Crvena zvezda i Partizan odmeriće snage 180. put, a pred najveću utakmicu našeg fudbala oglasio se trener crveno-belih Albert Rijera.

FOTO: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Sutra je veliki dan za srpski fudbal, da li ste vi i igrači spremni za meč sa Partizanom?

- Najbitnije je da budu taktički i fizički na visokom nivou. Na derbiju nema favorita, ali moramo da budemo spremni. Čekaju nas i bitne evropske utakmice. Trebaju mi ratnici, koji će u ovom dresu dati sve od sebe, za navijače, klub, ali pre svega za svoju karijeru i očekujem da će biti maksimalno spremni za sutrašnji meč.

Igrali ste velike derbije u Francuskoj, pa čak i sa Celjem u Sloveniji, šta možete da prenesete na ovaj "naš" balkanski?

- Svaki je derbi drugačiji, ne želim da poredim. Ovo je jedan od najpopularnijih u Evropi. Moramo da budemo fokusirani. Želim da vidim na derbiju tim i da budemo dobri sa i bez lopte, a ako to sve sprovedemo u delo, bićemo blizu pobede.

Kakva je situacija sa igračkim kadrom i da li ako Bukari bude u timu, očekujete da se golom ili dva revanšira za onaj "peh" sa crvenim kartonom u Plzenju?

- Svi su igrači spremni za sutra. Zahvljaujem se svim trenirima koji su učinili da svi budu u protokolu za sutra. Kada imate decu često prave greške, ali i dalje ostaju vaša deca. Bukari je potreban timu, igrači ga vole, on je izašao iz ove situacije. Najbitnije je da budemo svi kao jedno.

Kakvu utakmicu očekujete?

- Očekujem tipičnu derbi utakmicu. Veoma će biti važno kako otvorimo utakmicu. Na samom početku da pošaljemo poruku rivalu. Najbitnije je da ih nateramo da trče, pripremimo utakmicu kako da igramo bez lopte. Igrači moraju da budu veoma spremni i aktivni kada izgube loptu i da pokušaju što pre da je povrate.

Verovatno ste gledali Partizanove mečeve, šta je najveći kvalitet crno-belih?

- Ako vam kažem protiv čega ćemo raditi, onda ću njima dati informacije. Imaju tri jasna koncepta, neću ih imenovati. Automatizovali su to. Radili smo na tome kako da to izbegnemo. Ali svi timovi, ne samo Partizan, već i mi, imaju slabe tačke, na tome ćemo raditi i probati to da iskoristimo. Igrači su ubeđeni i vidim im u očima da veruju u plan i šta treba da uradimo sutra.

Nakon četiri dana rada, da li znate startnih 11 i ko će biti bonusi?

Znam. Srećan sam zbog mladih igrača, možda će ih biti i tri ili četiri u startnih 11. Za mene nisu bitne godine, već motiacija i glad. Ako ste gladni igraćete. Mladi to imaju i imaju mnogo prilike da igraju za nas. Ne mogu da vam dam informaciju ko će početi, ali verujem u moje mlade igrače i da već znam ko će igrati sutra.

Da li ste možda dobili poruku od prijatelja Gvardiole, Artete, pred može se reći i najveću utakmicu do sada u karijeru?

- Dobio sam poruku od Gvardiole kada sam došao u klub. Svestan sam da je ovo veliki klub i da je ovo veliki klub. Volim odgovornost, daću sve od sebe da provodim više vremena na stadionu nego kod kuće. Decembar će biti jako bitan mesec za naš klub, a u maju želim da znam da je tim spreman za sve što će Zvezdu očekivati preko leta.

Uoči konferencije:

Baš kao i njegov kolega iz protivničkog tabora i španski stručnjak debituje u večitom derbiju, te ostaje da se vidi kako će reagovati na pritisak koji nosi ova utakmica.

Zvezda je u prvenstvo neporešiva za sad. Odigrala je pet utakmica osvojila maksimalnih 15 bodova, uz gol razliku 16:1.

Crveno-beli su u dobroj seriji protiv Partizana - slavili su u poslednja četiri okršaja. Pre tog niza pobednika nije bilo 22. februara 2025. godine kad je na "Marakani" rezultat bio 3:3.

Utakmica Crvena zvezda - Partizan igra se u nedelju od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić".

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