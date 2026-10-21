"On je neverovatan čovek, imam mnogo poštovanja za njega!" Jedan od najprljavijih igrača NBA lige o Nikoli Jokiću

Nova NBA sezona je počela, a nekadašnji as NBA lige Leri Bird, kao i jedan od najprljavijih igrača današnjice Drejmond Grin, posebno su prićali o Denveru i Nikoli Jokiću.

Foto: Arthur Dong / Xinhua News / Profimedia

Nekadašnja velika NBA zvezda, Leri Bird, ne krije da je veliki "fan" Nikole Jokića.

- Voleo bih da igram protiv njega. Čoveče, koliko je dobar. Nadam se da će ostati zdrav i da će biti sposoban da nastavi da radi to što radi jer je vrlo zabavan za gledanje, verovatno najviše od svih u ligi. Kada su u Golden Stejtu bili zdravi bili su zabavni za gledanje. Sada sam se prebacio da gledam Denver

Pohvalio je "Džokera" i Drejmond Grin, njegov rival na terenu:

- Apsolutno nemam odgovor i samo ću se nasmejati povodom toga, zato što se zbog toga ili smeješ, ili plačeš. Bio je briljantan, on je neverovatan čovek, nekoliko puta sam morao da pojačam ritam da bih ga stigao, bilo je kao da ne može da se umori, kao da je samo išao. Svaka čast "Džokeru", uvek je zanimljivo igrati protiv njega. Imam mnogo poštovanja za Jokića.

Drejmond Grin se često u javnosti i među navijačima naziva jednim od najprljavijih ili najpregavijih igrača u istoriji NBA lige zbog brojnih spornih poteza, isključenja i fizičkih konflikata na terenu.

Ključni razlozi zbog kojih ga nazivaju „najprljavijim”

Istorija isključenja: Sakupio je veliki broj isključenja tokom kaριjere, čime se nalazi u samom vrhu istorije NBA lige po broju disciplinarnih penala i izgona.

Fizički incidenti: U više navrata je udarao protivnike u međunožje (npr. Stivena Adamsa), gazio ih (sapenjavanje/gaženje Sabonisa) ili udarao rukama i krošeima (nokautiranje Jusufa Nukića).

Suspenzije: Zbog fizičkih ispada više puta je bio suspendovan od strane lige, uključujući i dužu suspenziju u decembru 2023. godine