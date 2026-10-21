Kakav debi Lebrona DŽejmsa (VIDEO)

Košarkaši Filadelfije pobedili su prošle noći u gostima šampione, Njujork Nikse sa 106:100, na otvaranju nove NBA sezone.

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Tajris Maksi je predvodio Filadelfiju sa 28 poena, Džejlen Braun je upisao 19 poena, osam skokova i šest asistencija, dok je Lebron Džejms svoju 24. NBA sezonu započeo sa 14 poena, devet skokova i šest asistencija.

U redovima Niksa najbolji je bio Džejlen Branson sa 21 poenom, ali je MVP NBA finala šutirao svega šest od 19 iz igre. Karl-Entoni Tauns je zabeležio 19 poena i 12 skokova, dok je Džoš Hart dodao 14 poena za Nikse.

"Voleli bismo da ponovimo radost koju je ovaj grad osetio tokom leta", poručio je Branson navijačima u Medison Skver Gardenu tokom ceremonije pre utakmice, kada su Niksi podigli svoju šampionsku zastavu i primili prstenje.

Možda će u tome i uspeti, ali moraće da igraju mnogo bolje nego danas kada su iz igre šutirali 37 odsto, a za tri poena 33,3 odsto.

Niksi su bili bolji u prvom poluvremenu, imali su i deset poena prednosti, a na odmor su otišli sa vođstvom od 58:54.

Filadelfija je zaigrala bolje u nastavku. Siksersi su završili treću četvrtinu serijom 11:0, koju je krunisao Braun svojom drugom uzastopnom trojkom uz zvuk sirene, donevši Filadelfiji vođstvo od 83:76.

Maksijev pogodak uz faul i dodatno slobodno bacanje na početku četvrte četvrtine povisili su prednost Filadelfije na 87:78. Niksi su smanjili zaostatak na 96:95 kada je Tauns pogodio trojku, ali je Džoel Embid uzvratio istom merom i Siksersi su zadržali vođstvo.

U drugom meču odigranom u noći između utorka i srede, Oklahoma je u gostima pobedila San Antonio sa 116:104.

Šej Gildžes Aleksander je bio najbolji u redovima Oklahome sa 32 poena, Džared Mekejn je dodao 20, dok je Čet Holmgren utakmicu završio sa 14 poena.

U timu San Antonija najefikasniji je bio Stefon Kasl sa 24 poena, dok je Dearon Foks ubacio 14. Zvezda San Antonija Viktor Vembanjama postigao je 12 poena, ali je šutirao svega jedan od 13 iz igre.

Oklahoma je, izuzev prvih pet minuta meča, vodila tokom cele utakmice. Gostujući tim je posle serije od 13:0 poveo sa 59:33 u drugoj četvrtini, a na poluvreme je otišao sa vođstvom od 65:44.

Sparsi su otvorili drugo poluvreme serijom 23:9 i smanjili zaostatak na jednocifrenu razliku, ali do kraja nisu uspeli i da preokrenu rezultat.