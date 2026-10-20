SPEKTAKL U NAJAVI! KK Partizan se oglasio pred ponoć, razlog je Večiti derbi (VIDEO)
Crno-beli otkrili kako napreduje prodaja karata.
Nema sumnje, prvi ovosezonski evroligaški večiti derbi ponovo će biti u centu pažnje širom sveta! O rivalitetu gradskih rivala je suvišno pričati, kao i o atmosferi koja na duelima Partizana i Crvene zvezde vlada na tribinama.
Tako će biti i u četvrtak veče, kada će u okviru 7. kola elitnog takmičenja crno-beli kao nominalni domaćini dočekati tim sa Malog Kalemegdana u Beogradskoj areni (20.45, Arena premijum 1). Na tribinama će biti i 1.000 navijača crveno-belih, a klub iz Humske večeras je saopštio da su sve ulaznice rasprodate.
"Beogradska arena će u četvrtak biti puna! Ostalo je dostupno još svega nekoliko ulaznica koje su se u ponudi našle kroz resale opciju", poručili su iz Partizana.
I nije samo da pristalice najvećih srpskih klubova jedva čekaju ovaj okršaj, već to važi za celu Evropu. Tako je i Evroliga na svom zvaničnom nalogu najavila još jedan spektakl u našoj prestonici.
"Još dva dana", navodi se na društvenim mrežama uz video-materijal sa prethodnog derbija odigranog u Areni, kada je gost bio Žoakim Noa, čuveni francuski košarkaš
Podsetimo, Zvezda je vezala četiri uzastopne pobede u najjačem takmičenju i trenutno je na učinku 4-2, dok su crno-beli doživeli tri poraza zaredom i sada su na skoru 3-3.
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