Kapiteni "oči u oči" pred večiti derbi! Marinković izbegao jedno pitanje, Dobrić pomenuo i Jokića!

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom evroligaškom duelu.

Youtube Euroleague/printscreen

Beogradska arena biće u četvrtak epicentar Evrolige, pošto će se u 7. kolu sastati najtrofejniji srpski klubovi Partizan i Crvena zvezda.

Ekipe čiji navijači, uz Olimpijakos i Panatinaikos, prave najbolje atmosfere u derbijima, odmeriće snage sa različitim raspoloženjima. Crno-beli ulaze u njega posle tri vezana poraza, a tim sa Malog Kalemegdana sa četiri uzastopne pobede.

Bio je to dovoljan razlog da kapiteni večitih rivala, Vanja Marinković i Ognjen Dobrić, iznesu svoja očekivanja u popularnom podkastu "Evroliga i prijatelji".

Srpski reprezentativci su evocirali uspomene na početke njihovih karijera. Lider Zvezde je izjavio da mu je kao klincu bilo dovoljno da samo jednom oseti parket, dok trenutno ima više od 50 mečeva protiv Partizana u crveno-belom dresu.

youtube.com/watch?v=RrIt4C95ucM&time_continue=21&source_ve_path=MjM4NTE&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.telegraf.rs%2F

- Nisam se nadao da će tako biti. San je uvek bio derbi i Zvezda, od kada sam bio klinac, ali niko nije očekivao 50+ derbija. Dovoljan mi je tada bio i jedan, čisto da osetim kako je izaći pred publiku i domaću i gostujuću. Neki stvari su se već ostvarili, idemo dalje - rekao je Ognjen Dobrić na početku razgovora.

Nasuprot njemu, Vanja Marinković se prisetio nekih slika iz mladosti i činjenice da su ga mnogi navijači povezivali sa Zvezdom. Smeh je usledio na pitanje kako je bilo igrati kao dete za Partizan u derbiju.

Youtube Euroleague/printscreen

- Možemo to da preskočimo (smeh). Šegija to nismo pitali... Mislim da uvek imaš tremu pred derbi, jer je to najbitnija utakmica sezone, da li je to u Kupu, KLS, Evroligi, ABA ligi, uvek je najbitnija. Imao sam tremu kada sam igrao prvi, možda manju nego tada, jer si naviknut šta može da se desi ili ne desi. Kada si mlađi, nisi ništa ni znao, odmah ti je bila i frka. Kada si ih toliko odigrao i standardan si... Kada sam igrao prvi derbi imao sam 17 godina. I dalje si klinac - "odbranio" se Marinković.

Naglasio je i da su juniorske utakmice večitih rivala bile među najratobornijima.

- Meni su rekli da mi je derbi protiv Zvezde u Juniorskoj ligi najružnija utakmica koju je ikad iko gledao u životu - nastavio je Vanja Marinković.

Youtube Euroleague/printscreen

Ognjen Dobrić se setio da je tu bilo i tuča i prekida.

- Mi smo se pobili u Čačku u finalu Juniorske lige. Prekinuta je tekma bila, Milutinov, Miha Andrić je bio tada. Tuča je bila. Jokića smo izbacili u polufinalu. Od tada mu karijera... Okrenuo se konjima, ali ništa. - kroz smeh je dodao kapiten Zvezde.