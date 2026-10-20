Fudbal

Fan zona za najmlađe Delije uoči utakmice protiv Kopenhagena

Танјуг

20. 10. 2026. u 15:43

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Zvezda i u novoj sezoni nastavlja sa akcijama posvećenim najmlađim navijačima

Фан зона за најмлађе Делије уочи утакмице против Копенхагена

Foto: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će u četvrtak od 17 časova i 15 minuta, uoči utakmice drugog kola ligaške faze Lige konferencije protiv Kopenhagena, biti organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače.

Kako se navodi, u zavisnosti od vremenskih prilika, fan zona će u slučaju povoljnih vremenskih uslova biti postavljena na platou ispred Red Star šopa, dok će u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova biti smeštena u promenoaru na zapadnoj tribini stadiona „Rajko Mitić“.

Mališani će imati priliku da se pre početka meča druže sa prvotimcima i animatorima, oprobaju se u zanimljivim igrama u sportskom duhu i oslikaju lica crveno-belim bojama, uz prepoznatljivu zvezdašku muziku i sjajnu atmosferu.

Podsetimo, utakmica prvog kola Lige konferencije Crvena zvezda - Kopenhagen igra se u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić".

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