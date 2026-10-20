Čuli ste za GOAT, ali znate li šta je BOAT? U toku je izbor za Zlatnu loptu svih vremena, ovo je lista kandidata
Bliži se dan odluke ko će osvojiti Zlatnu loptu za 2026. godinu, a u međuvremenu, organizatori izbora upriličili su nagradnu igru u kojoj fanovi biraju "Zlatu loptu svih vremena".
U konkurenciji su igrači koji su dva ili više puta osvajali ovo priznanje, ima ih ukupno desetorica.
Nagrada je dve karte za ceremoniju dodele nagrada 2027. godine, ali ima jedna začkoljica, učešće u glasanju plaća se jedan evro.
Ne glasa se za igrača u stvari, nego za njegov učinak u sezoni u kojoj je osvojio Zlatnu loptu, možete da glasate za Mesija 2010 ili 2023. godine. U stvari možete da glasate za svaku Mesijevu Zlatnu loptu po jednom ili više puta, ali će vas svaki taj glas koštati dodatni evro.
Čitaoci dakle imaju izbor ne između desetorice igrača (Leo Mesi, Kristijano Ronaldo, Johan Krojf, Mišel Platini, Marko van Basten, Ronaldo Nazario, Franc Bekenbauer, Alfredo di Stefano, Kevin Kigan, Karl-Hajnc Rumenige) nego za neku od 32 sezone kada je jedan od njih desetorice osvajao nagradu.
Kraj glasanja je 27. oktobra u 23.59 po pariskom vremenu. Objavljivanje rezultata je dan kasnije.
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