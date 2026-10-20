HLADAN TUŠ ZA HUMSKU! Oglasio se De Bleker: Partizan nije oštećen u Pančevu, crveni opravdan, penala nije bilo

Komesar za suđenje FSS analizirao sporne momente iz 12. kola i stao u potpunu zaštitu arbitara

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Mnogo se prašine podiglo nakon utakmice 12. kola Super lige između Železničara i Partizana u Pančevu. Grmeli su iz Humske, bili besni na arbitre i smatrali da su drastično oštećeni u dve ključne situacije, ali je sa Terazija stigao hladan tuš.

Prvi čovek sudijske organizacije Fudbalskog saveza Srbije, Frank de Bleker, objavio je zvaničnu VAR analizu u kojoj je jasno poručeno: sudije na meču Železničar – Partizan nisu napravile nijednu grešku, a crno-beli nemaju pravo da se bune!

Prva sporna situacija koja je izazvala revolt tabora crno-belih dogodila se u 73. minutu, kada je defanzivac Partizana Mario Jurčević zaradio isključenje nakon intervencije iz VAR sobe. Sudija je na terenu prvobitno pokazao žuti karton, ali je posle pregleda snimka promenio odluku. De Bleker tvrdi da je to bio jedini ispravan potez.

– Lopta je upućena prema napadaču koji ispred sebe ima otvoren prostor. U trenutku kada odbrambeni igrač čini prekršaj, napadač je ispred odbrambenog igrača i ima otvoren put prema protivničkom golu. Nakon što je pregledao snimak, sudija ispravno pokazuje crveni karton zbog zaustavljanja očigledne prilike za postizanje gola – stoji u zvaničnom obrazloženju komesara za suđenje.

Sedam minuta kasnije usledila je nova bura. Partizan je tražio jedanaesterac zbog igranja rukom jednog defanzivca Železničara u svom šesnaestercu. Pištaljka je ostala nema, VAR se nije oglasio, a De Bleker detaljno objašnjava zašto najstrože kazne za crno-bele nije moglo biti.

– Tokom duela za loptu u kaznenom prostoru, odbrambeni igrač namerno odigrava loptu nogom, a zatim rukom, pri padu, dodiruje loptu. Pravila jasno definišu da ukoliko igrač namerno odigra loptu, a zatim dođe do kontakta s rukom, očekivana odluka je da igra bude nastavljena, osim ako postoji dodatni pokret ka lopti ili je ruka iznad nivoa ramena. Pri ovoj akciji igrač se okreće, a ruke mu se nalaze u prirodnom položaju za kretnju, bez dodatnih pokreta. Sudijska komisija FSS podržava ovu odluku – igra rukom nije kažnjiva, nema kaznenog udarca niti VAR intervencije – podvukao je Belgijanac.

Bez greške i u Pazaru i na Banovom brdu

Iako je 12. kolo donelo mnogo tenzija i saopštenja – bunili su se i Novi Pazar i niški Radnički – De Blekerova ocena je da arbitri nisu imali nijedan kiks.

Potvrđeno je da je isključenje fudbalera Novog Pazara Gadioa protiv IMT-a bilo apsolutno opravdano zbog prekršaja koji je ugrozio bezbednost rivala, dok je na Banovom brdu VAR ispravno intervenisao kada je poništen prvobitno dosuđeni penal za Čukarički protiv Zemuna.