MEDOJEVIĆ: Kvislinška Vlada Crne Gore kapitulirala pred zahtevima neoustaše Plenkovića
PREDSEDNIK Pokreta za promene Nebojša Medojević oštro je reagovao na odluku Vlade Crne Gore, zbog odluke o o promeni naziva bazena u Kotoru, porukom da je "kvinslinška Vlada Crne Gore kapitulirala pred zahtevima hrvatskog premijera, neoustaše Andreja Plenkovića".
Vlada Crne Gore je na telefonskoj sednici odlučila o preimenovanju bazena u Kotoru, koji se više neće zvati po proslavljenom vaterpolisti Zoranu Džimiju Gopčeviću, već će nositi ime „Gradski bazen – Petar II Petrović Njegoš“.
-Nakon kapitulacije kvinslinške Vlade Crne Gore pred zahtevima neoustaše Plenkovića (lobiste Mila Đukanovića) i odluke da bazen u Kotoru, umesto po legendi crnogorskog i jugoslovenskog vaterpola Zoranu Gopčeviću, nosi ime utemeljivača vaterpola u Crnoj Gori, vladike Petra Petrovića II Njegoša – bravo, kreteni, napisao je Medojević na platformi Iks.
Medojević je objavu napisao pod naslovom: "Za sramotu i poniženje spremni" i uz fotografiju sa natpisom "ko nad vodom ak imalo stoji bolje vidi nego onaj pod vodom"
Tanjug
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