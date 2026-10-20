Crna Gora

MEDOJEVIĆ: Kvislinška Vlada Crne Gore kapitulirala pred zahtevima neoustaše Plenkovića

В. Н.

20. 10. 2026. u 17:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Pokreta za promene Nebojša Medojević oštro je reagovao na odluku Vlade Crne Gore, zbog odluke o o promeni naziva bazena u Kotoru, porukom da je "kvinslinška Vlada Crne Gore kapitulirala pred zahtevima hrvatskog premijera, neoustaše Andreja Plenkovića".

МЕДОЈЕВИЋ: Квислиншка Влада Црне Горе капитулирала пред захтевима неоусташе Пленковића

Foto: Printskrin Juronjuz

Vlada Crne Gore je na telefonskoj sednici odlučila o preimenovanju bazena u Kotoru, koji se više neće zvati po proslavljenom vaterpolisti Zoranu Džimiju Gopčeviću, već će nositi ime „Gradski bazen – Petar II Petrović Njegoš“.

-Nakon kapitulacije kvinslinške Vlade Crne Gore pred zahtevima neoustaše Plenkovića (lobiste Mila Đukanovića) i odluke da bazen u Kotoru, umesto po legendi crnogorskog i jugoslovenskog vaterpola Zoranu Gopčeviću, nosi ime utemeljivača vaterpola u Crnoj Gori, vladike Petra Petrovića II Njegoša – bravo, kreteni, napisao je Medojević na platformi Iks.

Medojević je objavu napisao pod naslovom: "Za sramotu i poniženje spremni" i uz fotografiju sa natpisom "ko nad vodom ak imalo stoji bolje vidi nego onaj pod vodom"

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Preminula Giškina sestra, Slavica Božović
Nesreće

0 0

Preminula Giškina sestra, Slavica Božović

SLAVICA Božović, sestra Đorđa Božovića Giške, jedne od najpoznatijih figura beogradskog podzemlja osamdesetih i početkom devedesetih godina, preminula je, a vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk stranici "Legende devedesetih".

20. 10. 2026. u 14:06 >> 19:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VRHOVNI SUD CRNE GORE POTVRDIO: Aliji Balijagiću 40 godina zatvora
Crna Gora

0 0

VRHOVNI SUD CRNE GORE POTVRDIO: Aliji Balijagiću 40 godina zatvora

VRHOVNI sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe Alije Balijagića i njegovog branioca i potvrdio presudu Apelacionog suda kojom je taj Bjelopoljac osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina zbog teškog ubistva Jovana i Milenke Madžgalj u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

19. 10. 2026. u 20:47

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju

NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju