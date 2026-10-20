Zvezda ozbiljno oslabljena u prvom večitom derbiju ove sezone!

Crveno-beli će na megdan Partizanu sa jednim centrom.

FOTO: N. Skenderija

Crvena zvezda će u evroligaški večiti derbi sa Partizanom ući bez novog centra Kristijana Koloka, pa će Ibon Navaro na raspolaganju imati samo jednu klasičnu peticu. Kamerunac sa NBA iskustvom potpisao je za crveno-bele tokom vikenda, ali se njegov dolazak u Beograd očekuje tek u toku ove nedelje.

Koloko bi trebalo da stigne u četvrtak, kada je u Beogradskoj areni od 20.45 zakazan duel sa Partizanom, pred crno-belim navijačima.

Zbog toga neće biti u konkurenciji za utakmicu, a najrealniji termin za njegov debi je naredni vikend, protiv Igokee u Laktašima, u okviru četvrtog kola ABA lige.

Do tada će Zvezda morati da se osloni na Ebuku Izundua, koji se oporavio i u nedelju protiv Krke u Novom Mestu odigrao 15 minuta, kao i na Semija Odželeja, koji može da pomogne na centarskoj poziciji.

Pre nego što se priključi ekipi, Koloko mora da obavi lekarske preglede, a potom i da prođe period prilagođavanja na novi sistem. Ono što bi Zvezda njegovim dolaskom trebalo da dobije jeste veća sigurnost u zaštiti obruča, kontrola skoka i sposobnost preuzimanja različitih tipova protivničkih igrača u odbrani.

Koloko (211 cm) je koledž karijeru proveo na Univerzitetu Arizona (2019–2022), gde je proglašen za najboljeg defanzivca konferencije. Na NBA draftu 2022. godine izabran je kao 33. pik od strane Toronto Reptorsa.

Tokom dosadašnje profesionalne karijere nastupao je i za Toronto Reptorse i Los Anđeles Lejkerse.

Kamerunski košarkaš je propustio čitavu takmičarsku sezonu 2023/24. zbog zdravstvenih problema sa krvnim ugrušcima, zbog čega je i otpušten iz Toronta početkom godine. Nakon uspešnog lečenja, nedavno je dobio zvaničnu dozvolu medicinskog panela za povratak profesionalnoj košarci.