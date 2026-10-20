ZLATNO PRAVILO RATARSTVA: Ključni koraci za jesenju setvu pšenice i ječma i visoke prinose iduće godine

JESENjA setva strnih žita, pre svega pšenice i ječma, predstavlja jedan od najvažnijih poslova u poljoprivredi, jer se upravo sada postavlja temelj za budući rod.

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Stručnjaci ističu da uspešna proizvodnja ne trpi propuste, a priprema zemljišta, balansirano đubrenje i upotreba vrhunskog semena čine trojstvo bez kojeg nema visokih i kvalitetnih prinosa idućeg leta.

1. Temeljna obrada zemljišta: Osnova za dubok koren

Priprema zemljišta je prvi i često presudan korak. Osnovna obrada – oranje na dubinu od 25 do 30 centimetara – mora se obaviti blagovremeno kako bi se zemljište smirilo i sleglo pre setve.

Predsetvena priprema: Nekoliko dana pred samu setvu obavlja se tanjiranje, drljanje ili upotreba setvospremača kako bi se dobila ravna, mrvičasta struktura površinskog sloja.

Zašto je ovo važno: Dobro pripremljen setveni sloj omogućava ravnomerno nicanje, pravilan razvoj korenovog sistema i bolju otpornost biljaka na niske temperature tokom zime.

2. Mineralna ishrana: Pravilna primena NPK đubriva

Strna žita u jesenjem periodu traju i razvijaju se kroz fazu bokorenja, zbog čega im je neophodna dobro izbalansirana ishrana sa naglaskom na fosfor i kalijum.

Preporuka stručnjaka: Obavezno uradite agrohemijsku analizu zemljišta kako biste saznali tačne potrebe parcele. U zavisnosti od analize, najčešće se preporučuju NPK formulacije sa manjim sadržajem azota i naglašenim fosforom i kalijumom (poput 8:16:24 ili 15:15:15).

Uloga hraniva: Fosfor podstiče razvoj snažnog korena i povećava otpornost na mraz, dok kalijum utiče na čvrstinu stabljike i otpornost na poleganje. Azot se u jesen unosi u manjim količinama, tek toliko da hrani biljke u početnim fazama rasta.

3. Izbor semena: Nikako tavanuša, samo deklarisani sortiment

Jedna od najčešćih grešaka poljoprivrednika jeste setva takozvanog "semena s tavana" (neproverenog merkantilnog zrna).

Sigurnost i genetika: Upotreba deklarisanog i sertifikovanog semena garantuje visoku klijavost, sortnu čistoću i zdravstvenu ispravnost biljaka. Sertifikovano seme je dodatno tretirano fungicidima (zaštićeno od prouzrokovača bolesti u početnim fazama), što obezbeđuje ujednačen sklop useva.

Izbor sorte: Prilikom izbora sorte pšenice ili ječma, konsultujte se sa agronomima i birajte sortiment prilagođen vašem rejonu, koji je otporan na poleganje, bolesti (poput rđe i pepelnice) i ekstremne klimatske uslove.

Optimizacija svakog od ovih koraka direktno se odražava na finansijski uspeh na kraju sezone. Poljoprivrednicima se savetuje da poštuju optimalne agrotehničke rokove setve (od oktobra pa sve do sredine novembra, u zavisnosti od vremenskih prilika) kako bi usevi ušli u zimu u optimalnoj fazi razvoja.