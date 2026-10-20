Konačno dobra vest za Partizan - Evo kad se na teren vraća jedan od najboljih igrača

Crnogorski fudbaler je van stroja još od reprezentativne pauze.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Kriza i dalje trese Partizan, koji je za vikend od Železničara u Pančevu (1:0) doživeo ukupno šesti poraz u domaćem prvenstvu ove sezone, pa je atmosfera u Humskoj ponovo napeta. Međutim, u moru problema, loših rezultata i suspenzije Dembe Seka (25) zbog nediscipline, sada je stručni štab konačno dobio i jednu pozitivnu vest.

Prvotimac crno-belih Milan Vukotić (24) se uspešno oporavlja od povrede ligamenta skočnog zgloba i uskoro će biti na raspolaganju treneru Saši Iliću (48). Prema informacijama iz kluba, on bi u ponedeljak, nakon duela sa Čukaričkim na stadionu JNA, trebao da se priključi ekipi i počne da radi punim intenzitetom.

Podsetimo, ofanzivni vezista je prvo dobio jak udarac u 180. večitom derbiju protiv Crvene zvezde (1:2), kada je na njega oštro startovao Mahmudu Bađo. Tada je uz pomoć lekarske ekipe hramljući izašao sa terena, nakon čega je odmah podvrgnut terapijama.

Rođeni Podgoričanin je ipak pod injekcijama odigrao drugo poluvreme protiv Vojvodine (2:3), a zatim i 35 minuta na gostovanju protiv Radnika (4:4), kada je dobio dva žuta, odnosno crveni karton zbog rasprave sa glavnim sudijom Srđanom Jovanovićem.

FOTO: FK Partizan

Odazvao se crnogorski as potom i pozivu selektoru "A" tima Mirku Vučiniću, za utakmice "sokolova" u C Diviziji Lige nacija. Ipak, odigrao je samo sat vremena u prvom duelu protiv Kipra na stadionu "Pod Goricom", nakon čega je objavljeno da je obnovio povredu i da mora na pauzu.

U međuvremenu je Vukotić tokom odsustva odradio i suspenziju zbog isključenja u Surdulici, pa se očekuje da će Ilić na njega moći da računa za premijeru u Kupu Srbije i meč protiv Budućnosti iz Valjeva (4. novembar).