NBA ne odustaje od projetka u Evropi: "Daćemo klubovima tri puta više novca od Evrolige"
Početak NBA Evropa zakazan je za sezonu 2027/28.
Zamenik komesara NBA lige Mark Tejtum rekao je danas da nedavno objavljeni desetogodišnji plan košarkaške Evrolige ne menja planove za projekat NBA Evropa.
- Desetogodišnji poslovni plan Evrolige ne menja naše planove. Mogu vam reći da će naš model klubovima ponuditi mnogo brži put do profitabilnosti. Pročitao sam neke izveštaje o evroligaškim timovima koji danas nisu finansijski stabilni: prema našim projekcijama, tim sa stalnim mestom u našoj ligi će, u proseku, postići profitabilnost do svoje treće godine - rekao je Tejtum.
Tejtum je istakao i da će projekat NBA Evropa biti mnogo profitabilniji od Evrolige.
- Video sam i brojke koje Evroliga namerava da uloži ili prerasporedi svojim klubovima. Naše projekcije pokazuju da ćemo utrostručiti te procene, sa isplatama tokom desetogodišnjeg perioda koje će ukupno iznositi milijarde i desetine milijardi dolara, namenjene da se vrate klubovima i učine ih finansijski stabilnim - zaključio je Tejtum.
Početak NBA Evropa zakazan je za sezonu 2027/28. Sastojaće se od 16 klubova, 12 stalnih učesnika, a četiri će dati FIBA liga šampiona kao i kvalifikacije kroz domaća prvenstva.
Preporučujemo
VEČITI NAVALITE! Otpušteno 99 NBA igrača - Ko je najbolji za Zvezdu i Partizan?
20. 10. 2026. u 16:11
Zvezda ozbiljno oslabljena u prvom večitom derbiju ove sezone!
20. 10. 2026. u 15:27
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tip predlaže Ligu šampiona
Večeras poćinje treće kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.
20. 10. 2026. u 07:15
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)