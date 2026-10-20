Košarka

NBA ne odustaje od projetka u Evropi: "Daćemo klubovima tri puta više novca od Evrolige"

Танјуг/У. Ћ.

20. 10. 2026. u 17:30

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Početak NBA Evropa zakazan je za sezonu 2027/28.

НБА не одустаје од пројетка у Европи: Даћемо клубовима три пута више новца од Евролиге

Credit: Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

Zamenik komesara NBA lige Mark Tejtum rekao je danas da nedavno objavljeni desetogodišnji plan košarkaške Evrolige ne menja planove za projekat NBA Evropa.

- Desetogodišnji poslovni plan Evrolige ne menja naše planove. Mogu vam reći da će naš model klubovima ponuditi mnogo brži put do profitabilnosti. Pročitao sam neke izveštaje o evroligaškim timovima koji danas nisu finansijski stabilni: prema našim projekcijama, tim sa stalnim mestom u našoj ligi će, u proseku, postići profitabilnost do svoje treće godine - rekao je Tejtum.

Tejtum je istakao i da će projekat NBA Evropa biti mnogo profitabilniji od Evrolige.

- Video sam i brojke koje Evroliga namerava da uloži ili prerasporedi svojim klubovima. Naše projekcije pokazuju da ćemo utrostručiti te procene, sa isplatama tokom desetogodišnjeg perioda koje će ukupno iznositi milijarde i desetine milijardi dolara, namenjene da se vrate klubovima i učine ih finansijski stabilnim - zaključio je Tejtum.

Početak NBA Evropa zakazan je za sezonu 2027/28. Sastojaće se od 16 klubova, 12 stalnih učesnika, a četiri će dati FIBA liga šampiona kao i kvalifikacije kroz domaća prvenstva. 

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