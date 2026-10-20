Politika

"DANILO I MILICA SU DOBRI I POŠTENI LJUDI" Vučić: Što se tiče Vukana, on je već veliki dečak, beskrajno pametan

В. Н.

20. 10. 2026. u 16:57

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, gostujući na Informer TV, govorio je o svojoj deci.

ДАНИЛО И МИЛИЦА СУ ДОБРИ И ПОШТЕНИ ЉУДИ Вучић: Што се тиче Вукана, он је већ велики дечак, бескрајно паметан

Foto: printskrin TV Informer

- Danilo i Milica su dobri ljudi, pošteni ljudi. Milica je veoma vredna, biće veoma uspešna. Danilo možda ima i najbolju dušu, ali mora da bude marljiviji, i siguran sam da će to postati. Što se tiče Vukana, on je već veliki dečak, beskrajno pametan, šarmantan. 9 godina ima. Vrlo snalažljiv, veoma inteligentan. Jesam li im ja najvažniji u životu? Pa, nisam više. Nisam više. Tako da, kako da vam kažem, meni je ostalo da se borim ovo za Srbiju, što još mogu, i da imam radosne trenutke, neke. To kroz šta mi je prošla majka, ničija majka to na takav način, kroz tako nešto nije prošla. I ja nikada posustati neću. I nikada odustati neću. I voleo bih da vidite da, ukoliko izgubimo, kakav će moj odnos i kakve će moje izjave iste večeri da budu - rekao je Vučić, pa dodao:

- Ja ću iste večeri sve najgore o njima da kažem, i iste večeri krećem u borbu protiv njih. A onda će da vide šta su blokade, šta su bojkoti, i šta su ostala čuda. Oni misle da to ide kao "pa ćemo sve da pohapsimo", a to ćeš tek da gledaš kako to ide. Sa ovakvim ljudima ne možete ništa da uradite. Stavite me u zatvor. Ja, za razliku od drugih ljudi, sam spreman da umrem u zatvoru da bih ukazao na to kako kršite Ustav, zakone i pravo. Ja, za razliku od drugih ljudi, nisam spreman da pravim predstavu kao što je to radila Marinika Tepić ili neko drugi. Za to moraš da doneseš najteže odluke u životu. Naravno da će da bude novih imena, ali neću time da se bavim. Neću time da se bavim dok je zec u šumi. Sad ja pripremam ražanj, a zec u šumi, pusti te priče. Ja ću da razmišljam o tome kad se izbori završe. Ja posebno pozivam ljude mojih godina, nešto mlađe, nešto starije, da budu odlučni u svojoj nameri da izađu na izbore, jer njihov izlazak na izbore je bolja budućnost i za sve đake, studente, za sve one koji dolaze, i oni će imati i bolje školovanje, i bolje studiranje, i sve će im biti neuporedivo lakše. A kakav će rezultat na kraju da bude... izbori postoje zato što se stvari ne rešavaju istraživanjima javnog mnjenja. Tako da, molim ljude da izađu, ali hoću i vama da se zahvalim na tome što ste bili otvoreni, na tome što ste se suprotstavili revoluciji i rušenju Srbije.

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