Ovo je lista najplaćenijih igrača u NBA, evo na kom mestu se nalazi Nikola Jokić
Malo mu fali za prvo mesto...
NBA liga doživljava pravo finansijsko „zlatno doba“! Zahvaljujući novim ugovorima o televizijskim pravima, globalnoj ekspanziji i konstantnom rastu „seleri kepa“, primanja najboljih košarkaša planete dostigla su iznose koji su pre samo desetak godina delovali kao naučna fantastika.
Granica od 30 miliona dolara po sezoni, koja je nekada bila rezervisana samo za odabrane veterane i najveće zvezde, odavno je probijena, pa sada nekolicina asova zarađuje blizu ili čak preko neverovatnih 60 miliona dolara godišnje!
U samom vrhu finansijske elite nalazi se i reprezentativac Srbije i najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić, ali Somborac ipak ne drži lidersku poziciju. Ispred trostrukog MVP-ja lige nalazi se samo zvezda Golden Stejt Voriorsa – Stef Kari.
Kari je i dalje najplaćeniji igrač NBA lige sa godišnjom zaradom od 62.587.158 dolara, dok Jokić u Denver Nagetsima inkasira impresivnih 59.033.114 dolara, što potvrđuje status čoveka koji je potpuno redefinisao ulogu centra u modernoj košarci.
Iza njih dvojice sledi izuzetno izjednačena grupa asova gde Tejtum, Dejvis i Adetokumbo dele treće mesto sa identičnim primanjima.
TOP 10 najplaćenijih igrača NBA lige:
Stefon Kari (Golden Stejt Voriors) – 62.587.158 dolara
Nikola Jokić (Denver Nagets) – 59.033.114 dolara
Džejson Tejtum (Boston Seltiks) – 58.456.566 dolara
Entoni Dejvis (LA Lejkers) – 58.456.566 dolara
Janis Adetokumbo – 58.456.566 dolara
Džoel Embid (Filadelfija 76ers) – 58.100.000 dolara
Džejlen Braun – 57.078.728 dolara
Devin Buker (Finiks Sans) – 57.078.728 dolara
Karl-Entoni Tauns (Njujork Niks) – 57.078.728dolara
Džimi Batler – 56.832.773 dolara
Ovakav finansijski „bum“ ne osete samo igrači, već i stratezi pored aut-linije. Najplaćeniji trener lige je Stiv Ker sa 17,5 miliona dolara po sezoni u Golden Stejtu, dok Erik Spolstra i Tajron Lu zarađuju po 15 miliona godišnje.
Preporučujemo
Nenad Minaković sudi meč Ligi Evrope
20. 10. 2026. u 11:35
Hrvati kradu igrača, dok Srbija krvari!
20. 10. 2026. u 11:17
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tip predlaže Ligu šampiona
Večeras poćinje treće kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.
20. 10. 2026. u 07:15
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)