Senzacija u skijaškim skokovima: Trinaestogodišnje čudo od deteta je seniorski prvak Švedske

Mlađi tinejdžer Matis Lindstrom priredio je senzaciju osvajanjem titule prvaka Švedske u skijaškim skokovima u seniorskoj konkurenciji, i to na način koji je ostavio daleko iza njega sve starije rivale.

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Mladi Šveđanin trijumfovao je na takmičenju u Ernšeldsviku, na skakaonici K-90, skokovima od 95 i 90 metara. Ukupno je osvojio 223 boda, čak 50,6 više od drugoplasiranog Oskara Franzena, koji je takmičenje završio sa 172,4 boda.

Treće mesto pripalo je Oliveru Jidelu, a četvrti je bio Elvin Svanborg. Iskusniji takmičari Sebastijan Deval i Markus Flemstrem zauzeli su poslednje dve pozicije u konkurenciji svega šest skakača.

Lindstrom se nije zaustavio na seniorskoj tituli. Pobedio je i u juniorskim kategorijama na normalnoj i srednjoj skakaonici, pa je državno prvenstvo završio sa maksimalnim učinkom od tri trijumfa.

Ovo nije njegov prvi zapažen rezultat. U februaru je slavio na takmičenju „Oslo Vintergejms“, gde je nadmašio 23 norveška skakača uzrasta od 12 do 15 godina. Tada je priznao da ga je pobeda iznenadila, posebno zato što je kao Šveđanin trijumfovao u Norveškoj.

Njegovi uspesi dolaze u trenutku kada se švedski skijaški skokovi suočavaju sa nedostatkom takmičara. Upravo zbog toga, Lindstrom se nameće kao jedna od najvećih nada u zemlji koja je ovom sportu podarila jednog Jana Bokleva.

Ipak, još je rano za procene dokle bi mogao da stigne u seniorskoj konkurenciji na međunarodnoj sceni. Pred njim je dug put, ali dominacija na nacionalnom prvenstvu pokazala je da njegov talenat zaslužuje veliku pažnju.

Dodatni podsticaj razvoju skijaških skokova u Švedskoj moglo bi da bude i Svetsko prvenstvo u nordijskom skijanju, koje će 2027. godine biti održano u Falunu. Do tada će Lindstrom imati priliku da nastavi napredak i potvrdi da njegovi rezultati nisu samo trenutna senzacija.