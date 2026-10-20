NEVEROVATNA ZVER NA GUSENICAMA! Ruski T-80BVM leti po terenu i PRECIZNO UNIŠTAVA SVE pred sobom!

SPOSOBNOSTI ruskog glavnog borbenog tenka T-80BVM za gađanje ciljeva na velikim daljinama privukle su novu pažnju nakon što je državni odbrambeni konglomerat „Rosteh” istakao jedinstvenu kombinaciju mogućnosti koje ovo vozilo poseduje.

Foto: uralvagonzavod.ru

Opisujući tenk kao prikrivenog „ubicu”, „Rosteh” je naglasio njegov gasnoturbinski motor, pokretljivost i kamuflažu kao prednosti za izvođenje brzih manevara za obilaženje neprijatelja (bočnih manevara). Kompanija je navela nekoliko uloga za ovaj tenk, opisujući ga kao „čelični ovan” sposoban da probije neprijateljsku odbranu, kao i „snajper” koji može da gađa ciljeve na udaljenosti od približno 10 kilometara uz pomoć izviđačkih dronova. „On je takođe i ’ubica’ koji, zahvaljujući tihom i snažnom gasnoturbinskom motoru i kamuflaži, može da izvodi brze i neprimetne manevre za obilaženje neprijatelja”, dodao je „Rosteh”.



Opis tenka T-80BVM kao „snajpera” velikog dometa odražava praksu na bojnom polju koja postaje sve zastupljenija tokom rata u Ukrajini. Ruske i ukrajinske snage koriste tenkove za gađanje ciljeva iz zaklonjenih položaja, van direktne vidljivosti, oslanjajući se na izviđačke dronove ili dronove za osmatranje radi identifikacije ciljeva i korekcije vatre. Ovakav način upotrebe omogućava tenkovima da pruže vatrenu podršku bez nužnog ulaska u borbu na bliskim odstojanjima, gde su izloženi pretnjama od protivtenkovskih raketa, mina i napadnih dronova kojima upravlja operater putem video-prenosa u realnom vremenu (tzv. FPV dronovi). Efikasnost ovog pristupa zavisi od niza faktora, uključujući identifikaciju ciljeva, komunikaciju, izbor municije i preciznost korekcija koje pružaju bespilotna sredstva za podršku.Iako je Rusija 2001. godine okončala proizvodnju tenka T-80 – opredelivši se za nastavak proizvodnje modela T-90, koji je znatno jeftiniji i zahteva manje održavanja – ovaj tenk je odigrao ključnu ulogu na ukrajinskom ratištu, gde su mnoge njegove jedinstvene karakteristike bile visoko cenjene. Gasnoturbinski pogon, karakterističan za porodicu tenkova T-80, omogućava snažno ubrzanje i pouzdano pokretanje motora u uslovima ekstremne hladnoće. Zahvaljujući ovom motoru, tenk postiže visok odnos snage i mase, što mu obezbeđuje odličnu pokretljivost na teškom terenu i vrhunske performanse u veoma hladnim uslovima. Jedinice ruske vojske i dalje visoko vrednuju ove sposobnosti, uključujući i njihovu primenu u borbenim dejstvima na prvoj liniji fronta u Ukrajini. Odluka da se u tenk T-80 ugradi gasnoturbinski motor – koji je skup i zahteva intenzivno održavanje – bila je motivisana potrebom za delovanjem u surovim uslovima severne Evrope, kao i sposobnošću za brzo nadiranje na neprijateljsku teritoriju, čime bi se predvodili prvi oklopni prodori usmereni na odsecanje neprijateljskih snaga u srednjoj Evropi. Iako je to dovelo do značajnih dodatnih troškova, kako u proizvodnji tako i u eksploataciji, tenk T-80 je, prema mnogim procenama, postao najbrži i najpokretljiviji tenk na svetu.

militarywatchmagazine.com

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