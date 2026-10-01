Portugal ima novu sedmicu posle odlaska Ronalda iz reprezentacije

Nije se još ni ohladio a već su mu našli zamenu

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Kristijano Ronaldo više nije u reprezentaciji Portugalije, a njegova čuvena „sedmica“ već je dobila novog vlasnika. Na utakmici protiv Danske u Kopenhagenu taj broj nosiće Rafael Leao.

UEFA je u četvrtak objavila spisak 23 igrača Portugalije za meč trećeg kola Grupe A4 Lige nacija. Na njemu očekivano nema Ronalda, koji je napustio kamp reprezentacije, kao ni Fransiska Konseisaa, koji se oporavlja od povrede.

Umesto Konseisaa u sastavu je Fabio Silva, dok se Bruno Fernandes vraća posle pauze zbog povrede i propuštenog meča sa Norveškom.

Ipak, najviše pažnje privukla je promena brojeva. Leao, koji je do sada nosio broj 17, preuzeo je Ronaldovu sedmicu, dok je Fabiju Silva dobio broj 17.

Napadač Galatasaraja nije dobio mnogo prostora u prethodnim utakmicama. Protiv Velsa nije ulazio u igru, dok je protiv Norveške na terenu proveo drugo poluvreme.

Ima mnogo simbolike u tome što je Leaov dosadašnji broj u dresu "navigatora" bio 17, što je bio prethodni broj Rafaela Leaa u portugaliji, ali i prvi broj Ronalda na Evropskom prvenstvu 2004. i Mundijalu 2006. jer je sedmica bila u vlasništvu tada nedodirljivog Luisa Figa.

Ipak, treba napomenuti jednu stvar - pošto je Ronaldo napustio kamp neposredno pred utakmicu, a pravila Lige nacija zahtevaju da igrači na zapisniku nose brojeve od 1 do 23, Portugalija je morala da popuni i broj 7.

To, međutim, ne znači da je sedmica sada trajno dodeljena Leau. Zvanično je samo preuzeo Ronaldov broj za konkretnu utakmicu.