Oženio Albanku, veličao UČK teroriste na Kosovu, sada ga Klop izostavio za meč sa Srbijom

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 gostuje Nemačkoj u Minhenu, a uoči duela sa „orlovima“ u centru pažnje je i Karim Adejemi, fudbaler koji je svojim potezom na Kosovu svojevremeno izazvao burne reakcije u Srbiji.

Printskrin: Instagram/loredana

Razlog njegovog neigranja je to što je selektor Jirgen Klop odlučio je da poprilično rotira ekipu u odnosu na prve dve utakmice pošto je pozvao čak 44 igrača i odvojio ih u dva različita sastava za uvodni deo Lige nacija.

Ipak, njegovo ime i dalje privlači pažnju zbog prošlogodinjših događaja sa Kosova.

Adejemi je tokom posete Kosovu sa suprugom Loredanom fotografisan ispred memorijala posvećenog UČK u Štrpcu, dok je rukama pokazivao simbol dvoglavog albanskog orla. Fotografije su svojevremeno izazvale brojne reakcije u Srbiji, upravo zbog mesta na kojem su nastale i simbolike koju je fudbaler tom prilikom pokazao.

Karim Adeyemi is an absolute legend! https://t.co/WjqhWcgskj — Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) May 27, 2025

Loredana Zefi, Adejemijeva supruga, poznata je albanska reperka poreklom sa Kosova. Par se venčao krajem 2024. godine, a fudbaler je od tada često bio u centru pažnje i zbog njihovog odnosa i čestih zajedničkih putovanja.

Zbog svega toga, Adejemijevo odsustvo iz sastava Nemačke za večerašnji duel sa Srbijom neće proći nezapaženo u domaćoj javnosti.

Srbija u Minhen stiže sa željom da popravi utisak u Ligi nacija, dok će Nemci pokušati da pred svojim navijačima dođu do važne pobede. Utakmica na "Alijanc areni" počinje u 20.45 i možete je pratiti kanalu RTS 2 ili Arena 2 premium.