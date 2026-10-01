"NEMOJ DA IGRAŠ SA NJIM" Vučić odigrao partiju šaha u Šimanovcima pa nasmejao prisutne

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", i danas nastavlja da obilazi Srbiju, a stigao je da poseti Šimanovce

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Posetio je i šahovski klub gde je i odigrao koji potez sa članovima kluba i najavio izgradnju sportske hale u Ašanji koja bi bila završena za tri godine i koštala bi milion evra.

- Ja sam kao klinac došao do prve kategorije, a onaj ko dođe do majstorskog kandidata, taj je čudovište za šah. Nemoj da igraš s njim, rekao je Vučić.

"Šah je igra strategije i strpljenja, a naša Srbija uvek pobeđuje! Naš narod je moja najveća snaga!", stoji u objavi.