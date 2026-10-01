Politika

"NEMOJ DA IGRAŠ SA NJIM" Vučić odigrao partiju šaha u Šimanovcima pa nasmejao prisutne

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01. 10. 2026. u 13:56

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", i danas nastavlja da obilazi Srbiju, a stigao je da poseti Šimanovce

НЕМОЈ ДА ИГРАШ СА ЊИМ Вучић одиграо партију шаха у Шимановцима па насмејао присутне

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Posetio je i šahovski klub gde je i odigrao koji potez sa članovima kluba i najavio izgradnju sportske hale u Ašanji koja bi bila završena za tri godine i koštala bi milion evra.

- Ja sam kao klinac došao do prve kategorije, a onaj ko dođe do majstorskog kandidata, taj je čudovište za šah. Nemoj da igraš s njim, rekao je Vučić.

"Šah je igra strategije i strpljenja, a naša Srbija uvek pobeđuje! Naš narod je moja najveća snaga!", stoji u objavi.

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" nastavio je danas obilazak Srbije posetom Sremskom okrugu, a građanima naselja Šimanovci rekao je da je u njihovoj opštini Pećincima mnogo toga urađeno, ali da zna da mora i može biti neuporedivo bolje i da će uskoro dobiti put Kupinovo-Brestač, dom kulture u Šimanovcu i kanalizaciju u Kupinovu.

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