"Gradska čistoća" nastavlja edukativnu akciju "Ko reciklira- budućnost bira!"

ODELjENjE za ekološku edukaciju i informisanje Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd sa zadovoljstvom i u novoj školskoj godini nastavlja projekat edukativnih ekoloških radionica za učenike prvih razreda beogradskih osnovnih škola.

Foto: Gradska čistoća

Ovog puta ekipe "Gradske čistoće" posetile su OŠ "Rade Drainac" u Borči, s ciljem da se najmlađi osnovci na zanimljiv i interaktivan način upoznaju sa značajem reciklaže i odgovornog odnosa prema životnoj sredini.

U protekla dva dana najmlađi učenici pod sloganom "Ko reciklira, budućnost bira!", kroz razgovor sa svojim omiljenim Čistkom i praktične primere učili su kako da prepoznaju i pravilno razvrstaju reciklabilne materijale – papir, metal i plastiku.

Posebna pažnja posvećena je i kompostiranju organskog otpada, kako bi deca razumela da različite vrste otpada mogu imati novu namenu i da pravilnim postupanjem možemo smanjiti količinu otpada i istovremeno ga korisno upotrebiti.

Foto: Gradska čistoća

Radionica je bila prilika da se učenici upoznaju sa osnovnim principima reciklaže, ali i da kroz neposredan kontakt i razgovor usvoje navike koje mogu primenjivati svakodnevno – kod kuće, u školi i u svom neposrednom okruženju.

Naročitu pažnju mališana privukla je čistilica na električni pogon, koja je bila predstavljena učenicima tokom radionice. Deca su imala priliku da se provozaju u čistilici i iz neposredne blizine vide jedno od vozila koje JKP "Gradska čistoća" koristi u obavljanju svojih aktivnosti. Na ovaj način, edukativni sadržaj dodatno je povezan sa praktičnim primerima iz svakodnevnog rada preduzeća.

Foto: Gradska čistoća

Isto tako, edukacija najmlađih je jedan od najznačajnijih koraka u stvaranju odgovornog odnosa prema životnoj sredini, jer se navike koje se usvoje u najranijem uzrastu lakše primenjuju i kasnije u životu.

Ekološka radionica "Gradske čistoće" samo je jedan vid aktivnosti koje Odeljenje za ekološku edukaciju sprovodi sa ciljem da deci približi teme reciklaže, pravilnog odlaganja otpada i očuvanja životne sredine.

Od preduzeća su svi, kao uspomenu na lepo i korisno druženje, dobili i potpuno nove setove kanti za sortiranje i odlaganje reciklabilnog otpada, što znači da će novostečena znanja praktično moći da primene upravo u svojoj školi.

Foto: Gradska čistoća