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GOTOVO JE! Ruski sportisti se i zvanično vraćaju na evropsku scenu

М.П.

01. 10. 2026. u 12:25

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Evropska odbojkaška konfederacija (CEV) odlučila je da vrati reprezentacije Rusije na međunarodna takmičenja.

ГОТОВО ЈЕ! Руски спортисти се и званично враћају на европску сцену

FOTO: Valerio Rosati / Panthermedia / Profimedia

Upravni odbor je potvrdio da će se odluka koju je ranije donela Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB) primenjivati i na kontinentalnom nivou.

To znači da će muška i ženska reprezentacija Rusije moći da učestvuju u takmičenjima koja organizuje CEV.

Konkretni uslovi i detalji njihovog povratka još nisu saopšteni.

- Ruska odbojkaška federacija spremna je za konstruktivan rad kako bi naše reprezentacije mogle što pre u potpunosti da se vrate na međunarodna takmičenja – pod našom zastavom i uz našu himnu - poručio je prvi čovek ruske odbojke Stanisvlav Ševčenko.

Ova odluka se odnosi i na dvoransku odbojku i na odbojku na pesku. Pitanje učešća ruskih klubova u evropskim takmičenjima i dalje nije rešeno.

Podsećamo, tokom leta je FIVB potvrdio da se Rusija vraća na međunarodnu scenu - a i muška i ženska reprezentacija su vraćene na rang listu, sa brojem bodova koje su imale pre suspenzije. To znači da će imati šansu da se bore i za mesto na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu.

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