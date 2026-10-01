GOTOVO JE! Ruski sportisti se i zvanično vraćaju na evropsku scenu
Evropska odbojkaška konfederacija (CEV) odlučila je da vrati reprezentacije Rusije na međunarodna takmičenja.
Upravni odbor je potvrdio da će se odluka koju je ranije donela Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB) primenjivati i na kontinentalnom nivou.
To znači da će muška i ženska reprezentacija Rusije moći da učestvuju u takmičenjima koja organizuje CEV.
Konkretni uslovi i detalji njihovog povratka još nisu saopšteni.
- Ruska odbojkaška federacija spremna je za konstruktivan rad kako bi naše reprezentacije mogle što pre u potpunosti da se vrate na međunarodna takmičenja – pod našom zastavom i uz našu himnu - poručio je prvi čovek ruske odbojke Stanisvlav Ševčenko.
Ova odluka se odnosi i na dvoransku odbojku i na odbojku na pesku. Pitanje učešća ruskih klubova u evropskim takmičenjima i dalje nije rešeno.
Podsećamo, tokom leta je FIVB potvrdio da se Rusija vraća na međunarodnu scenu - a i muška i ženska reprezentacija su vraćene na rang listu, sa brojem bodova koje su imale pre suspenzije. To znači da će imati šansu da se bore i za mesto na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu.
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