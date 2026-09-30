Ovo je stadion na kom je Zvezdan Terzić počeo fudbalsku karijeru: Za mene su sve utakmice tada bile finale LŠ (FOTO)

Danas ovde ništa ne izgleda kao 70-ih godina prošlog veka, ali činjenica je da je na mestu današnjeg stadiona FK Njegoš u Lovćencu svoje prve fudbalske korake napravio Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde.

Foto: Novosti/M.M.

Upravo je Zvezda današnji gost u Terzićevom rodnim mestu, na proslavi 80 godina od osnivanja kluba, a “Novosti” su bile na licu mesta i posetile stadion odakle je najuspešniji srpski fudbalski funkcioner krenuo.

Kako nam je rečeno, stari stadion je bio na drugoj lokaciji. Međutim, na mestu današnjeg bio je teren na kom se treniralo i na kom je, između ostalog, i Terzić bio.

Podsetimo, baš je generalni direktor crveno- belih, svojevremeno u velikoj ispovesti, otkrio svoje fudbalske početke.

-Ja sam rođen u Lovćencu 1966. godine i nekako su sva deca tada bila predodređena da igraju fudbal. Tamo je bilo neko školsko dvorište gde smo svi pikali fudbal. Sećam se da u mom razredu nije bilo dečaka koji nije bio zainteresovan za fudbal i koji nije znao da ga igra. Fudbal je bio sastavni deo života i kulture tog podneblja. A i igralište FK Njegoš mi je bilo na 100 metara od kuće. Tu sam se faktički i rodio fudbalski. Mislim da sam imao devet ili deset godina kada sam se prvi put registrovao, kada mi je trener rekao da donesem krštenicu i dve slike. Sve utakmice su tada bile finale Lige šampiona za mene. Kada izađeš na teren i vidiš sudiju, protivnika, miris svlačionice i limunade posle... To je bilo nešto posebno. Ta prva iskustva nikada neće moći da se zaborave - rekao je Terzić tada i dodao:

- Sa 13 godina sam prešao da igram za AIK iz Bačke Topole, gde sam sa 17 ušao u prvi tim. Rano sam počeo da zarađujem i bio sam uveren da ću živeti od fudbala. Prosto nisam ostavljao dilemu ili alternativu šta ću dugo raditi. Eto, poklopile su se kockice. Imao sam dosta sreće, ali i prave ljude oko sebe.

U nastavku pogledajte i fotografije terena gde je Terzić počeo. Doduše, u dosta izmenjenom okruženju:

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