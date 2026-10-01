PENZIONERI, OBRATITE PAŽNJU: Već sutra jednoj grupi stiže novac, evo ko je prvi na redu

PRVI penzioneri dobijaju novac već 2. oktobra, dok će poslednje isplate biti 10. i 12. oktobra.

Foto: AI generated/Gemini

Isplata septembarskih penzija počinje sutra, 2. oktobra, a prvi će novac dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti.

Istog dana penzije će biti dostupne i korisnicima koji ih primaju preko tekućih računa, kao i penzionerima kojima novac stiže na kućnu adresu ili ga preuzimaju na šalterima pošte.

Kada stižu penzije poljoprivrednicima i vojnim penzionerima?

Sledeći na redu su poljoprivredni i vojni penzioneri.

Njima će septembarska penzija biti isplaćena 6. oktobra. Novac će istog dana biti dostupan i onima koji penziju primaju na tekući račun i onima kojima se isplaćuje na kućnoj adresi ili je preuzimaju na šalteru pošte.

Penzioneri iz bivše SFRJ dobijaju novac 9. oktobra

Tri dana kasnije, 9. oktobra, počinje isplata penzija za penzionere iz bivše SFRJ.

Ovim datumom nastavlja se redosled isplate septembarskih penzija po utvrđenom kalendaru.

Zaposlenima penzija stiže 10. i 12. oktobra

Poslednji na redu su penzioneri iz kategorije zaposlenih.

Oni koji penziju primaju preko tekućeg računa novac mogu očekivati 10. oktobra.

Dva dana kasnije, 12. oktobra, penzija će biti isplaćena korisnicima kojima novac stiže na kućnu adresu ili ga preuzimaju na šalterima pošte.

Kompletan raspored isplate

2. oktobar – penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti

6. oktobar – poljoprivredni i vojni penzioneri

9. oktobar – penzioneri iz bivše SFRJ

10. oktobar – zaposleni penzioneri koji primaju penziju na tekući račun

12. oktobar – zaposleni penzioneri koji penziju primaju na kućnu adresu ili na šalteru pošte

Penzioneri zato treba da obrate pažnju na kategoriju kojoj pripadaju, kao i na način na koji primaju penziju, jer od toga zavisi datum kada će im novac biti dostupan.

(BizPortal)

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