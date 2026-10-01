Matijašević bez dlake na jeziku: Ovo je najveći problem srpskog fudbala, što se tiče povratka Tadića...

Istakao je direktor "brđana" i da ga ne interesuju izbori u FSS, barem za sada

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Nekadašnji sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije i aktuelni direktor Čukaričkog, Vladimir Matijašević, analizirao je trenutni trenutak u kojem se nalazi reprezentacija Srbije u „A“ diviziji Lige nacija, ali i korenite promene koje su neophodne srpskom fudbalu pred početak novog ciklusa kvalifikacija.

Po njegovom mišljenju, vreme je za trezven pogled na stanje na terenu i skidanje nerealnih očekivanja sa leđa nacionalnog tima.

– Nije bilo realno očekivati čuda u prva dva meča Lige nacija. Iza nas su dva plasmana na Mundijal i jedan na Evropsko prvenstvo, ali današnja realnost je sasvim drugačija. Najbolje je da sve to zaboravimo i krenemo od nule! Potrebna nam je dugoročna strategija i plan u naredne dve-tri godine tokom kojih nećemo postavljati nerealne zahteve pred ekipu. Moramo dati šansu struci da radi studiozno, pa tek kada uspostavimo sistem, da podvučemo crtu i postavimo visoke ciljeve. Mi u ovom trenutku nismo u vrhu evropskog fudbala i mučimo se da odemo na velika takmičenja – bez uvijanja ističe Matijašević.

Povratak kapitena Dušana Tadića Matijašević vidi kao ključni potez za stabilnost svlačionice i prelazni period smene generacija.

– Sjajno je što je Tadić tu, on je suva klasa. Rekorder je po nastupima i asistencijama, čovek koji najbolje zna šta znači dres Srbije i to može da prenese na mlađe. Treba da igra dokle god može, a sutra ga vidim na nekoj važnoj funkciji u Savezu, da pomaže klincima fudbalski i životno. Mladi momci moraju da dobiju punu podršku, ali moramo ih istrpeti na velikoj sceni.

Kao ključni problem srpskog reprezentativnog fudbala, Matijašević apostrofira rad u mlađim selektivnim pogonima.

– Baza svega su mlađe reprezentativne kategorije. Mora da se postavi jedinstven model rada i sistem. Ne sme više da nam se dešava situacija da dođemo do A tima i shvatimo da godinama nemamo bekove ili igrače na određenim deficitarnim pozicijama jer se u bazi nije radilo planski. Za to je potrebno vreme i poverenje u stručne ljude.

Kada je reč o predstojećim izborima u Fudbalskom savezu Srbije, zakazanim za 14. novembar, Matijašević je ostao uzdržan:

– Ne interesuje me preterano ta tema u ovom momentu. Videćemo šta će doneti konstitutivno-izborna sednica Saveza, pa ćemo tek posle toga komentarisati događaje – poručio je sportski direktor belo-crnih.