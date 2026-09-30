Kristijano Ronaldo se naljutio! Portugalac definitivno napustio reprezentaciju
Ronaldo pravi probleme.
Žezus ga protiv Norveške nije uveo u igru. Očigledno je da mu je to ozbiljno udarilo na ego, pa je odbio da trenira, zbog čega je morao predsednik saveza da dođe i reši problem.Žorž Žezus je momentalno negirao te priče i izjavio da nema nikakvih problema između njih dvojice.
- Problema između nas nema. Ronaldo mi je rekao, ako hoćeš da igram, igraću, ako hoćeš da sedim na klupi, sedeću. Ako treba, mogu i na tribinama da provedem utakmicu - jasan je bio iskusni selektor.
Međutim, izgleda da je Žorž Žezus na konferenciji za medije hteo da smiri strasti, da ne bude fokus samo na Ronaldu, ali odmah posle njegove izjave – Kristijano se pokupio i otišao! Tako prenose španska "Marka" i portugalska "A Bola". Više nije sa reprezentacijom Portugala, a ovo verovatno znači i da se više neće vraćati.
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