VUČIĆ GRAĐANIMA ŠIMANOVACA: Uradićemo put Kupinovo-Brestač, dom kulture i kanalizaciju

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" nastavio je danas obilazak Srbije posetom Sremskom okrugu, a građanima naselja Šimanovci rekao je da je u njihovoj opštini Pećincima mnogo toga urađeno, ali da zna da mora i može biti neuporedivo bolje i da će uskoro dobiti put Kupinovo-Brestač, dom kulture u Šimanovcu i kanalizaciju u Kupinovu.

Foto: Printskrin Informer TV

Pre svega, kako je rekao, put Kupinovo-Brestač počeće da se radi u najkraćem roku.

- Mi smo koristili taj put i za Fruškogorski koridor za izgradnju, i za Šabac-Loznica izgradnju, a onda smo zaboravili da vratimo ili da uredimo baš taj put koji nam je najviše bio potreban za najznačajnije i najveće infrastrukturne projekte - naveo je Vučić.

Dodao je da će posle toga u Kupinovu ići u izgradnju kanalizacije kroz program Svetske banke što je važno za čitav obedski deo.

- Verujem da će ljudi da budu zadovoljni. Što se tiče Šimanovaca, ovde možemo da uradimo dom kulture i mislim da će to za ljude ovde da bude važno. I obećao sam ranije, a nismo uradili: radimo školu u Pećincima, uradili vrtića dva na teritoriji opštine, ali to je ono što nismo uradili. Ono što jesmo, kao da je oduvek bilo. Još škola u Popincima, da uradimo i rekonstrukciju i dogradnju, i onda verujem da će ljudi biti zadovoljni - rekao je Vučić.

Na konstataciju građana da im je potrebna i fiskulturna sala u Ašanji, Vučić je odgovorio da zna za to, ali da je potrebno samo 120 miliona dinara, odnosno milion evra.

On je podsetio da je gradnja te sale počela još 2009, ali da su stavili temelj, a onda stali.

Vučić je građane pitao šta im je potrebno u Mihaljevcima, a kada su mu rekli da im je potreban dom kulture, odgovorio je da sa domovima kulture imamo veliki problem. Kako je rekao, komunisti su pametno smislili domove kulture, izgradili ih, a zatim ih niko nije održavao, jer nije privatno vlasništvo i oni su propadali.

- Skupi država pare da izgradi neki put, ali najveći je problem održavati taj put. Sad mi održavamo auto-puteve i brze saobraćajnice i trošimo skoro 600 miliona evra na to. Da to ne radimo, za pet godina bilo bi kao da nikada nismo ništa ni uradili. To vam je sa domovima kulture. Vi izgradite dom kulture u svakom selu, prođe pet i 10 godina, to bude lepo, novo. Posle toga više niko neće da menja prozore, neće stolariju niko da menja. Uprlja se, uništava se, i to je ničije. I to je naš ključni problem - naveo je Vučić.

Dodao je da zato taj sistem društvene svojine prosto nije mogao da opstane.

- Dom kulture, ako možemo da nađemo, da nekome nešto iznajmimo, da negde neki prihod može da ima, makar da može čistačica da postoji koja to može da uredi, očisti, onda to može da ima smisla u svakom selu. Dok tako nešto ne pronađemo kao rešenje, plašim se da ćemo uvek da nešto gradimo i uvek da sačekamo da nam to propadne i da onda opet čekamo državu da interveniše - rekao je Vučić.

Vučić je u Šimanovcima obišao i prostorije Udruženja žena "Šimanovčanke" i šah kluba gde je razgovarao sa članicama udruženja o tome da im je potreban još jedan prostor za njihovo humanitarno delovanje.

Obavešten je i da im je potrebna sportska hala zbog održavanja raznih manifestacija i za najmlađe.

Vučić je rekao da će, ukoliko dobije podršku građana i na predstojećim izborima, u roku od tri godine hala biti izgrađena.

Obavešten je i da imaju problem sa prevozom, odnosno da od Šimanovaca do Beograda nemaju gradski prevoz, a da je prigradski, kako su rekli, katastrofa.

(Tanjug)

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