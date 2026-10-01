Zvezdin "dželat" osvojio MVP priznanje drugog kola Evrolige

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant najkorisniji je igrač (MVP) drugog kola Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Brajant je dominirao u pobedi Hapoela protiv Crvene zvezde rezultatom 81:80, pošto je za 37 minuta na terenu zabeležio 18 poena, 10 skokova, četiri asistencije i četiri ukradene lopte.

On je imao indeks korisnosti 31 i tako četvrti put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.

Pored njega još su se istakli bivši i sadašnji igrač Partizana, Kevin Panter i Karlik Džons.

Kevin Panter je imao indeks 28 u porazu Barselone od Dubaija. On je za 26 minuta upisao 25 poena i pet skokova, uz šut iz igre 11/16.

Što se tiče Džonsa, plej Partizana ostvario je indeks 26 u trijumfu nad Parizom. Džons je za 23 minuta postigao 20 poena, uz to je imao pet asistencija i tri ukredene lopte.

Podsetimo, upravo je Džons osvojio MVP priznanje u prvom kolu kada je predvodio Partizan do pobede nad Armanijem sa indeksom korisnosti 33.