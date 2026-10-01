Zvezdin "dželat" osvojio MVP priznanje drugog kola Evrolige
Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant najkorisniji je igrač (MVP) drugog kola Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.
Brajant je dominirao u pobedi Hapoela protiv Crvene zvezde rezultatom 81:80, pošto je za 37 minuta na terenu zabeležio 18 poena, 10 skokova, četiri asistencije i četiri ukradene lopte.
On je imao indeks korisnosti 31 i tako četvrti put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.
Pored njega još su se istakli bivši i sadašnji igrač Partizana, Kevin Panter i Karlik Džons.
Kevin Panter je imao indeks 28 u porazu Barselone od Dubaija. On je za 26 minuta upisao 25 poena i pet skokova, uz šut iz igre 11/16.
Što se tiče Džonsa, plej Partizana ostvario je indeks 26 u trijumfu nad Parizom. Džons je za 23 minuta postigao 20 poena, uz to je imao pet asistencija i tri ukredene lopte.
Podsetimo, upravo je Džons osvojio MVP priznanje u prvom kolu kada je predvodio Partizan do pobede nad Armanijem sa indeksom korisnosti 33.
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