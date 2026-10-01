"Suspendovali su me jer sam hteo u Zvezdu, pretili mi kaznama, a ono što mi je DŽajić rekao u svlačionici..."

Sećanje legende crveno-belih na teške dane i pritiske kada je hteo da dođe na Marakanu

Foto: Youtube/Igy95

Nekadašnji proslavljeni as Crvene zvezde i zagrebačkog Dinama, Rajko Janjanin, prisetio se početaka karijere, lova crveno-belih na njegov potpis, ali i velikih pritisaka zbog kojih je pre Marakane morao na Maksimir.

U emotivnom i otvorenom razgovoru sa sportskim novinarom Nebojšom Petrovićem, legendarni fudbaler Rajko Janjanin vratio se u sedamdesete godine prošlog veka i otkrio do sada malo poznate detalje o pregovorima sa beogradskim i zagrebačkim velikanom.

Iako je Dragan Džajić bio idol čitavim generacijama, Janjanin je kao vezni igrač više gledao ka tadašnjim majstorima sa brojem deset na leđima – Zvezdinom Jovanu Kuletu Aćimoviću i Hajdukovom Jurici Jerkoviću.

– Džajić je, naravno, bio uzor, ali ne direktno na terenu jer sam ja bio vezni igrač. Izuzetno sam cenio Kuleta Aćimovića, ali i Juricu Jerkovića, koji je u to vreme bio sjajna „desetka“. Iako su obojica nosili taj broj, imali su potpuno različit stil igre. Jurica je bio prefinjen igrač, izbegavao je duele, a imao je loptu u nogama. S druge strane, Kule uzme loptu i niko ne može da mu je oduzme, a delio je fantastične pasove, posebno Džajiću. Išli smo redovno da gledamo te utakmice – istakao je Janjanin.

Zvezda je u to vreme bila izuzetno vešta u privlačenju najvećih talenata Jugoslavije. Janjanin je na meti beogradskih crveno-belih bio još kao tinejdžer u Karlovcu, a prvi kontakt dogodio se tokom Svetskog prvenstva u Nemačkoj 1974. godine.

– Još 1974. godine vođeni su neki pregovori oko mog prelaska u Zvezdu. Član uprave kluba Mića Jovanović putovao je sa reprezentacijom na Svetsko prvenstvo u Nemačku i poslao mi razglednicu sa potpisima svih Zvezdinih igrača sa tog Mundijala. Potpisali su se Džaja, Kule, Stane Karasi, Bleki Bogićević, Pavlović... Bila je puna potpisa, sa jasnim ciljem da me privole da dođem u Zvezdu.

Ubrzo je usledio i poziv na beogradsku „Marakanu“, gde je Janjanin doživeo scenu koju i danas pamti.

– Posle tog Svetskog prvenstva Zvezda me je pozvala da budem njihov gost na jednoj utakmici. Sećam se da su me poveli u svlačionicu, gde je u tom trenutku bio Džajić. Sasvim je normalno da on tada nije znao ko sam ja, ali kada su nas upoznali, pokazao je na mesto pored svog ormarića i rekao: „E, tu ćeš se ti skidati!“ Za mene je to bio neverovatan doživljaj.

Ipak, put do Beograda morao je da sačeka. Iako je srce vuklo ka Zvezdi još 1975. godine, političke i klupske okolnosti presudile su da Janjanin potpiše za Dinamo iz Zagreba, i to pod velikim pritiskom matičnog Karlovca.

Na pitanje da li je istina da je na dan potpisivanja ugovora sa Dinamom celo prepodne čekao poziv iz Zvezde, Janjanin je potvrdio koliko je situacija bila zategnuta:

– Bilo je tu svašta, prošlo je dosta vremena od tada. Imao sam velikih problema u Karlovcu jer su oni tesno sarađivali sa Dinamom, pa se u Zagrebu očekivalo da pređem kod njih. Čak su me u Karlovcu i suspendovali, na nekim utakmicama mi nisu dali da igram, pretili su mi kaznama... Svi su već tada znali da sam te 1975. godine želeo da idem direktno u Zvezdu. Međutim, u takvom obruču i pri takvim odnosima između klubova, bilo je neminovno da završim u Dinamu.

Rajko Janjanin je na Maksimiru proveo pet uspešnih sezona (1975–1980), da bi potom konačno prešao u Crvenu zvezdu, gde je stekao status legende, naročito upamćen po čuvenom het-triku protiv Benfike u Kupu evropskih šampiona.