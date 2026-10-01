FJURI I DŽOŠUA KONAČNO LICEM U LICE: Umesto rata pale šale, pao i poziv na pivo (FOTO)

Posle više od decenije prozivki, neuspelih pregovora i odlaganja, Tajson Fjuri i Entoni Džošua konačno su se našli licem u lice

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Ali, umesto očekivane tenzije, dvojica britanskih teškaša razmenjivala su šale i komplimente, pa čak i pričala o zajedničkom odlasku na pivo.

Fjuri i Džošua boriće se 11. decembra na stadionu „Prinsipaliti“ u Kardifu, a konferencija za medije u Londonu više je ličila na susret dvojice veterana nego na najavu velikog rivalstva.

- On je godinama bio uzor i zaštitno lice britanskog boksa. Uglavnom ja branim svog velikog rivala kada me ljudi zaustave na ulici - rekao je Fjuri.

Džošua je govorio o značaju meča za britanski sport, uz napomenu da su se navijači po pabovima i porodicama već ozbiljno svađali oko toga ko će pobediti.

Atmosferu je najbolje dočarao njihov susret licem u lice, kada je Džošua uz osmeh počeo da golica Fjurija po stomaku. Podsetili su se i čuvenog sparinga iz 2010. godine, kada je Džošua još bio amater. Fjuri je tvrdio da je tada bio bolji, dok je Džošua uz osmeh rekao da se ne seća.

Za one koji smatraju da meč dolazi prekasno, Fjuri je poručio: „To je šlag na torti dve velike karijere.“

Bilo je i prozivki, pa je Fjuri najavio da će Džošua pasti posle snažnog desnog udarca, na šta mu je Džošua uz smeh uzvratio: „Ustani.“

Posle svih tenzija oko organizacije meča, konferencija je završena u mnogo mirnijem tonu. Fjuri je predložio da posle borbe zajedno popiju Ginis i „zakopaju ratne sekire“.

- Ne znam da li mogu da ti verujem - odgovorio je Džošua uz smeh.