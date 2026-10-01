FJURI I DŽOŠUA KONAČNO LICEM U LICE: Umesto rata pale šale, pao i poziv na pivo (FOTO)
Posle više od decenije prozivki, neuspelih pregovora i odlaganja, Tajson Fjuri i Entoni Džošua konačno su se našli licem u lice
Ali, umesto očekivane tenzije, dvojica britanskih teškaša razmenjivala su šale i komplimente, pa čak i pričala o zajedničkom odlasku na pivo.
Fjuri i Džošua boriće se 11. decembra na stadionu „Prinsipaliti“ u Kardifu, a konferencija za medije u Londonu više je ličila na susret dvojice veterana nego na najavu velikog rivalstva.
- On je godinama bio uzor i zaštitno lice britanskog boksa. Uglavnom ja branim svog velikog rivala kada me ljudi zaustave na ulici - rekao je Fjuri.
Džošua je govorio o značaju meča za britanski sport, uz napomenu da su se navijači po pabovima i porodicama već ozbiljno svađali oko toga ko će pobediti.
Atmosferu je najbolje dočarao njihov susret licem u lice, kada je Džošua uz osmeh počeo da golica Fjurija po stomaku. Podsetili su se i čuvenog sparinga iz 2010. godine, kada je Džošua još bio amater. Fjuri je tvrdio da je tada bio bolji, dok je Džošua uz osmeh rekao da se ne seća.
Za one koji smatraju da meč dolazi prekasno, Fjuri je poručio: „To je šlag na torti dve velike karijere.“
Bilo je i prozivki, pa je Fjuri najavio da će Džošua pasti posle snažnog desnog udarca, na šta mu je Džošua uz smeh uzvratio: „Ustani.“
Posle svih tenzija oko organizacije meča, konferencija je završena u mnogo mirnijem tonu. Fjuri je predložio da posle borbe zajedno popiju Ginis i „zakopaju ratne sekire“.
- Ne znam da li mogu da ti verujem - odgovorio je Džošua uz smeh.
Preporučujemo
UBIJTE MENE, ON NIJE KRIMINALAC: Legendarni MMA šampion osuđen na zatvor, isplivali detalji
01. 10. 2026. u 12:15 >> 13:57
Pravo niotkuda! Klub hitno blokiran zbog Žofrija Lovernja
01. 10. 2026. u 11:58
Otkriveno! Evo zbog čega Ana Ivanović krije novog dečka
01. 10. 2026. u 11:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)