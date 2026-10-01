POKLON S NEBA OTKRIO TAJNU NATO-a: Jedinstveni plen pao u ruke Oružanih snaga Rusije
VOJNI stručnjak Jurij Knutov opisao je karakteristike američke rakete APKVS II, koju su ruske vojne snage pronašle u zoni borbenih dejstava.
Vojni kanali su izvestili da su Oružane snage Rusije došle u posed neoštećene američke rakete APKVS II (Advanced Precision Kill Weapon System II). Bojeva glava nije eksplodirala, pa je raketa ostala čitava nakon pada.
„Postoji nevođena raketa 'Hidra', koju koriste avioni F-16 i druge letelice. Ona poseduje poseban uređaj, sličan našem modulu za korekciju putanje, pod nazivom WGU-59. Taj uređaj se montira na raketu, čime se dobija sistem APKVS. Raketa se prvobitno vodi pomoću inercijalnog sistema, krećući se u određenom pravcu bez odstupanja od putanje. Zatim se aktivira optička glava za samonavođenje, koja omogućava dejstvo po ciljevima”, objasnio je Knutov mehanizam rada pronađene rakete.
Stručnjak je dodao da Ukrajina koristi rakete APKVS II za gađanje ruskih dronova „Geranj”.
Proizvođač navodi da domet rakete iznosi do približno 6,5 kilometara, u zavisnosti od varijante i uslova lansiranja.
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