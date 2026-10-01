NEOČEKIVANA TEMA U ŠIMANOVCIMA: Vučić otkrio šta najradije sluša u kolima

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić" nastavio je danas obilazak Srbije posetom Sremskom okrugu.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je u Šimanovcima obišao prostorije Udruženja žena "Šimanovčanke" i šah kluba, gde je razgovarao sa članicama udruženja o njihovom radu i potrebi za dodatnim prostorom za humanitarne aktivnosti.

Tokom razgovora u pozadini je sve vreme svirala narodna muzika, pa je Vučić u jednom trenutku upitao žene šta se to čuje.

Kada su mu odgovorile da je reč o radiju "Lola", usledio je kratak i opušten razgovor.

- Lola? I ja slušam Lolu. Neverovatno, niko ništa drugo ne sluša. Dobro, preterujem, slušaju ljudi i drugu muziku, ali kod mene u autu je Lola - rekao je Vučić.

Ovaj detalj iz razgovora u Šimanovcima izazvao je osmeh među prisutnima, u jednoj opuštenoj i neformalnoj atmosferi.

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