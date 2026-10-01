Svet

PUTIN IZDAO HITNO NAREĐENJE: "NATO će se pokajati ako krene u bilo kakvu agresiju"

Novosti online

01. 10. 2026. u 14:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKI predsednik Vladimir Putin izdao je sve neophodne naloge kako bi se osigurala bezbednost Kalinjingradske oblasti, a nadležni organi ih veoma pažljivo sprovode, izjavio je Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog lidera i predsednik Ruskog pomorskog odbora.

ПУТИН ИЗДАО ХИТНО НАРЕЂЕЊЕ: НАТО ће се покајати ако крене у било какву агресију

Gavriil Grigorov / Sputnik / Profimedia

- Razgovarali smo o osiguranju bezbednosti Kalinjingradske oblasti. Predsednik je izdao sve neophodne naloge nadležnim organima i oni marljivo rade na ovom pitanju - rekao je Patrušev na radnom sastanku sa gubernatorom Kalinjingradske oblasti Aleksejem Besprozvanihom.

Patrušev je izjavio da će, ako NATO pokuša da sprovede svoje pretnje protiv Kalinjingradske oblasti, Rusija brzo i na relevantan način odgovoriti.

On je napomenuo da će se NATO pokajati ako pokrene bilo kakvu agresivnu vojnu akciju protiv Kalinjingradske oblasti.

Prethodno, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, potvrdio je da Alijansa dobila upozorenje Rusije da će, u slučaju vazdušne ili pomorske blokade Kalinjingradske oblasti, upotrebiti sav svoj arsenal, uključujući nuklearno naoružanje.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
USPEH KOJI SE DELI: ALTA banka otvorila prvu ekspozituru u Užicu uz podršku lokalnoj zajednici

USPEH KOJI SE DELI: ALTA banka otvorila prvu ekspozituru u Užicu uz podršku lokalnoj zajednici