PUTIN IZDAO HITNO NAREĐENJE: "NATO će se pokajati ako krene u bilo kakvu agresiju"

RUSKI predsednik Vladimir Putin izdao je sve neophodne naloge kako bi se osigurala bezbednost Kalinjingradske oblasti, a nadležni organi ih veoma pažljivo sprovode, izjavio je Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog lidera i predsednik Ruskog pomorskog odbora.

Gavriil Grigorov / Sputnik / Profimedia

- Razgovarali smo o osiguranju bezbednosti Kalinjingradske oblasti. Predsednik je izdao sve neophodne naloge nadležnim organima i oni marljivo rade na ovom pitanju - rekao je Patrušev na radnom sastanku sa gubernatorom Kalinjingradske oblasti Aleksejem Besprozvanihom.

Patrušev je izjavio da će, ako NATO pokuša da sprovede svoje pretnje protiv Kalinjingradske oblasti, Rusija brzo i na relevantan način odgovoriti.

On je napomenuo da će se NATO pokajati ako pokrene bilo kakvu agresivnu vojnu akciju protiv Kalinjingradske oblasti.

Prethodno, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, potvrdio je da Alijansa dobila upozorenje Rusije da će, u slučaju vazdušne ili pomorske blokade Kalinjingradske oblasti, upotrebiti sav svoj arsenal, uključujući nuklearno naoružanje.

(Sputnjik)