Vojvodina želi najboljeg igrača Čukaričkog, Matijašević poručuje: Transfer je moguć samo ako...

Ističe direktor Brđana i da trener ima poverenje, ali da mora da počne da pobeđuje

FOTO: FK Čukarički

Prvenstvenu pauzu fudbaleri Čukaričkog dočekali su u donjem delu superligaške tabele. Deveto mesto i svega 11 osvojenih bodova posle deset odigranih kola učinak je koji ne zadovoljava nikoga na Banovom brdu.

Sportski direktor „brđana“ Vladimir Matijašević u razgovoru za klupski sajt otvoreno govori o trenutnoj situaciji, poverenju u stručni štab, ali i jasnom imperativu koji je postavljen pred ekipu.

– Apsolutno nismo zadovoljni. Jednostavno je, moraćemo da počnemo da pobeđujemo. Kuloarske priče nas ne interesuju, sve rešavamo unutar kluba. Imali smo razgovore sa trenerom i stručnim štabom, dobili su naše poverenje, ali rezultati moraju biti znatno bolji – jasan je Matijašević.

Ova sezona je specifična po mnogo čemu, a ulog je ogroman jer se liga smanjuje.

– Četiri tima napuštaju elitni rang u tranziciji ka ligi od 12 klubova. Do podele na plej-of i plej-aut ima svega 26 kola, pa svaki bod ima dvostruku težinu. Svi su uložili, svi se pojačali i niko nema pravo na opuštanje.

Uprava Čukaričkog je u smiraj prelaznog roka reagovala dovođenjem niza igrača (Stanković, Jovanović, Marković, Durmišaj, Nikolić, Ris-Doten, Mustma, Di Lusijano, Nanke, Ouedraogo).

– Videli smo gde škripi. Neki momci su odmah dali doprinos, poput Engleza Ris-Dotena koji je pogodio posle samo 17 minuta, dok Durmišaj ima peh sa povredom. Stranci su mladi i treba im vreme za adaptaciju, pa nam je ova pauza legla u najboljem momentu. Posebno nam je važno što su se vratili Nikola Stanković i Đorđe Jovanović. Oni najbolje znaju šta Čukarički zahteva, sa klubom su igrali Evropu i ostvarili višemilionske transfere. Naš identitet je afirmacija mladih i pravljenje rezultata, od tog sistema ne odstupamo.

Osim transfera Filipa Matijaševića u Salcburg i Tedića u Akron, najviše prašine podiglo se oko Uroša Miladinovića, za koga se raspitivala i Vojvodina.

– Predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić i ja smo prijatelji, pričali smo na tu temu. Miladinović ima svoju cenu i ako se svi uslovi poklope, transfer je moguć. On je trenutno u najvećem fokusu, ali imamo plejadu bisera: Luku Đorđevića, Radosavljevića, Prokopijevića, kao i mlade golmane sa kojima sjajno radi Oliver Kovačević. Tu su i Grujić, Ilić, Žurić, Mirković... Neki stiču minute u BASK-u, neki kroz omladince, ali budućnost kluba je obezbeđena.

Matijašević se osvrnuo i na nedavnu proslavu veka postojanja kluba sa Banovog brda:

– Ponosan sam što smo okupili krem srpskog fudbala na stogodišnjici. Pokazali smo organizacionu snagu, a istorija nas obavezuje da na terenu budemo u vrhu – zaključio je Matijašević.