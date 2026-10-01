Fudbal

Vojvodina želi najboljeg igrača Čukaričkog, Matijašević poručuje: Transfer je moguć samo ako...

M.M.

01. 10. 2026. u 14:14

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Ističe direktor Brđana i da trener ima poverenje, ali da mora da počne da pobeđuje

Војводина жели најбољег играча Чукаричког, Матијашевић поручује: Трансфер је могућ само ако...

FOTO: FK Čukarički

Prvenstvenu pauzu fudbaleri Čukaričkog dočekali su u donjem delu superligaške tabele. Deveto mesto i svega 11 osvojenih bodova posle deset odigranih kola učinak je koji ne zadovoljava nikoga na Banovom brdu.

Sportski direktor „brđana“ Vladimir Matijašević u razgovoru za klupski sajt otvoreno govori o trenutnoj situaciji, poverenju u stručni štab, ali i jasnom imperativu koji je postavljen pred ekipu.

Apsolutno nismo zadovoljni. Jednostavno je, moraćemo da počnemo da pobeđujemo. Kuloarske priče nas ne interesuju, sve rešavamo unutar kluba. Imali smo razgovore sa trenerom i stručnim štabom, dobili su naše poverenje, ali rezultati moraju biti znatno bolji – jasan je Matijašević.

Ova sezona je specifična po mnogo čemu, a ulog je ogroman jer se liga smanjuje.

Četiri tima napuštaju elitni rang u tranziciji ka ligi od 12 klubova. Do podele na plej-of i plej-aut ima svega 26 kola, pa svaki bod ima dvostruku težinu. Svi su uložili, svi se pojačali i niko nema pravo na opuštanje.

Uprava Čukaričkog je u smiraj prelaznog roka reagovala dovođenjem niza igrača (Stanković, Jovanović, Marković, Durmišaj, Nikolić, Ris-Doten, Mustma, Di Lusijano, Nanke, Ouedraogo).

Videli smo gde škripi. Neki momci su odmah dali doprinos, poput Engleza Ris-Dotena koji je pogodio posle samo 17 minuta, dok Durmišaj ima peh sa povredom. Stranci su mladi i treba im vreme za adaptaciju, pa nam je ova pauza legla u najboljem momentu. Posebno nam je važno što su se vratili Nikola Stanković i Đorđe Jovanović. Oni najbolje znaju šta Čukarički zahteva, sa klubom su igrali Evropu i ostvarili višemilionske transfere. Naš identitet je afirmacija mladih i pravljenje rezultata, od tog sistema ne odstupamo.

Osim transfera Filipa Matijaševića u Salcburg i Tedića u Akron, najviše prašine podiglo se oko Uroša Miladinovića, za koga se raspitivala i Vojvodina.

Predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić i ja smo prijatelji, pričali smo na tu temu. Miladinović ima svoju cenu i ako se svi uslovi poklope, transfer je moguć. On je trenutno u najvećem fokusu, ali imamo plejadu bisera: Luku Đorđevića, Radosavljevića, Prokopijevića, kao i mlade golmane sa kojima sjajno radi Oliver Kovačević. Tu su i Grujić, Ilić, Žurić, Mirković... Neki stiču minute u BASK-u, neki kroz omladince, ali budućnost kluba je obezbeđena.

Matijašević se osvrnuo i na nedavnu proslavu veka postojanja kluba sa Banovog brda:

Ponosan sam što smo okupili krem srpskog fudbala na stogodišnjici. Pokazali smo organizacionu snagu, a istorija nas obavezuje da na terenu budemo u vrhu – zaključio je Matijašević.

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