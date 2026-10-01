Vojvodina želi najboljeg igrača Čukaričkog, Matijašević poručuje: Transfer je moguć samo ako...
Ističe direktor Brđana i da trener ima poverenje, ali da mora da počne da pobeđuje
Prvenstvenu pauzu fudbaleri Čukaričkog dočekali su u donjem delu superligaške tabele. Deveto mesto i svega 11 osvojenih bodova posle deset odigranih kola učinak je koji ne zadovoljava nikoga na Banovom brdu.
Sportski direktor „brđana“ Vladimir Matijašević u razgovoru za klupski sajt otvoreno govori o trenutnoj situaciji, poverenju u stručni štab, ali i jasnom imperativu koji je postavljen pred ekipu.
– Apsolutno nismo zadovoljni. Jednostavno je, moraćemo da počnemo da pobeđujemo. Kuloarske priče nas ne interesuju, sve rešavamo unutar kluba. Imali smo razgovore sa trenerom i stručnim štabom, dobili su naše poverenje, ali rezultati moraju biti znatno bolji – jasan je Matijašević.
Ova sezona je specifična po mnogo čemu, a ulog je ogroman jer se liga smanjuje.
– Četiri tima napuštaju elitni rang u tranziciji ka ligi od 12 klubova. Do podele na plej-of i plej-aut ima svega 26 kola, pa svaki bod ima dvostruku težinu. Svi su uložili, svi se pojačali i niko nema pravo na opuštanje.
Uprava Čukaričkog je u smiraj prelaznog roka reagovala dovođenjem niza igrača (Stanković, Jovanović, Marković, Durmišaj, Nikolić, Ris-Doten, Mustma, Di Lusijano, Nanke, Ouedraogo).
– Videli smo gde škripi. Neki momci su odmah dali doprinos, poput Engleza Ris-Dotena koji je pogodio posle samo 17 minuta, dok Durmišaj ima peh sa povredom. Stranci su mladi i treba im vreme za adaptaciju, pa nam je ova pauza legla u najboljem momentu. Posebno nam je važno što su se vratili Nikola Stanković i Đorđe Jovanović. Oni najbolje znaju šta Čukarički zahteva, sa klubom su igrali Evropu i ostvarili višemilionske transfere. Naš identitet je afirmacija mladih i pravljenje rezultata, od tog sistema ne odstupamo.
Osim transfera Filipa Matijaševića u Salcburg i Tedića u Akron, najviše prašine podiglo se oko Uroša Miladinovića, za koga se raspitivala i Vojvodina.
– Predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić i ja smo prijatelji, pričali smo na tu temu. Miladinović ima svoju cenu i ako se svi uslovi poklope, transfer je moguć. On je trenutno u najvećem fokusu, ali imamo plejadu bisera: Luku Đorđevića, Radosavljevića, Prokopijevića, kao i mlade golmane sa kojima sjajno radi Oliver Kovačević. Tu su i Grujić, Ilić, Žurić, Mirković... Neki stiču minute u BASK-u, neki kroz omladince, ali budućnost kluba je obezbeđena.
Matijašević se osvrnuo i na nedavnu proslavu veka postojanja kluba sa Banovog brda:
– Ponosan sam što smo okupili krem srpskog fudbala na stogodišnjici. Pokazali smo organizacionu snagu, a istorija nas obavezuje da na terenu budemo u vrhu – zaključio je Matijašević.
Preporučujemo
Nikola Jokić u ponoć dobio brutalno pojačanje!
01. 10. 2026. u 07:06
Evo gde i kada možete gledati meč Nemačka - Srbija u Ligi nacija
01. 10. 2026. u 06:43
Teniski svet u neverici! Bio je najbolji na svetu , a sada pije 12 tableta dnevno
01. 10. 2026. u 06:33
ŠTA BI? Da li je Dušan Vlahović ovim potezom precrtao Srbiju?
01. 10. 2026. u 06:17 >> 08:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)