Karlos Alkaraz preživeo dramu u Tokiju
Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u prvom kolu pobedio Amerikanca Aleksa Mikelsena rezultatom 7:6 (7:1), 4:6, 6:1.
Meč je trajao dva sata i 33 minuta. Alkaraz je treći teniser sveta, dok je Mikelsen 34. na ATP listi.
Oba tenisera su napravila po dva brejka u prvom setu, a u taj-brejku je Alkaraz bio bolji rezultatom 7:1.
Mikelsen je u drugom setu tri puta oduzeo servis Alkarazu i tako izjednačio na 1:1 u setovima.
Branilac titule je u trećem setu dva puta napravio brejk za pobedu i plasman među 16 najboljih na turniru u Japanu.
Alakaraz će u osmini finala igrati protiv Matea Arnaldija.
Američki teniser Tejlor Fric poražen je od Španca Haumea Munara rezultatom 6:7 (7:9), 6:4, 6:3.
Munar će u narednoj rundi turnira u Tokiju igrati protiv Žaimea Farije.
ATP turnir u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.342.275 dolara.
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