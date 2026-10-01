Karlos Alkaraz preživeo dramu u Tokiju

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u prvom kolu pobedio Amerikanca Aleksa Mikelsena rezultatom 7:6 (7:1), 4:6, 6:1.

FOTO: Tanjug/AP/Sydney Schaefer

Meč je trajao dva sata i 33 minuta. Alkaraz je treći teniser sveta, dok je Mikelsen 34. na ATP listi.

Oba tenisera su napravila po dva brejka u prvom setu, a u taj-brejku je Alkaraz bio bolji rezultatom 7:1.

Mikelsen je u drugom setu tri puta oduzeo servis Alkarazu i tako izjednačio na 1:1 u setovima.

Branilac titule je u trećem setu dva puta napravio brejk za pobedu i plasman među 16 najboljih na turniru u Japanu.

Alakaraz će u osmini finala igrati protiv Matea Arnaldija.

Američki teniser Tejlor Fric poražen je od Španca Haumea Munara rezultatom 6:7 (7:9), 6:4, 6:3.

Munar će u narednoj rundi turnira u Tokiju igrati protiv Žaimea Farije.

ATP turnir u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.342.275 dolara.