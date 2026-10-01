Bivša prva teniserka sveta se tajno udaje

Par je godinama zajedno, sada su odlučili da stanu na "ludi kamen"

Foto: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia

Bivša prva teniserka sveta i trostruka Grend slem šampionka, Angelique Kerber, udaće se za dugogodišnjeg partnera Franka Bjanka, objavio je nemački „Bild“.

Kako navodi ovaj list, Kerber (38) i nemački preduzetnik i fitness ekonomista Franco Bjanko (43) trebalo bi da izgovore sudbonosno „da“ već naredne nedelje. Datum i mesto venčanja za sada nisu poznati, a nemačka teniserka nije želela da komentariše informacije o svadbi.

Kerber godinama svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Njena veza sa Bjankom prvi put je dospela u javnost početkom 2022. godine, iako se njih dvoje poznaju mnogo duže. Prva zajednička fotografija datira još iz 2018. godine, kada je Kerber posetila njegov fitnes studio.

Bjanko je kasnije počeo da se pojavljuje uz Kerber na turnirima. Bio je u njenoj loži tokom 2021. godine, kada je osvojila turnir u Bad Homburgu, a zatim stigla i do polufinala Vimbldona i Sinsinatija.

Njih dvoje imaju i dvoje dece. Ćerka Liana ima tri godine, dok njihov sin Ben ima 16 meseci. Prema informacijama „Bilda“, Kerber planira i da se sa decom preseli iz Poljske u Nemačku, u okolinu Frankfurta, gde živi njen budući suprug.

Kerber je u junu ove godine i zvanično zatvorila profesionalno poglavlje. U Bad Homburgu je odigrala oproštajni meč protiv dugogodišnje prijateljice Ane Ivanović, čime je definitivno stavila tačku na karijeru tokom koje je osvojila Australijan open i US open 2016. godine, kao i Vimbldon 2018.

Nemica je tokom karijere bila prva na WTA listi, a sada ulazi u novo životno poglavlje – kao majka dvoje dece, direktorka turnira u Bad Homburgu i, uskoro, supruga Franka Bjanka