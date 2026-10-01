EGZODUS SA DRUŠTVENIH MREŽA: Stotine hiljada navijača okreću leđa Portugaliji zbog Ronalda

Odlazak Kristijana Ronalda iz reprezentacije Portugalije izazvao je burne reakcije, a posledice su se gotovo odmah videle i na društvenim mrežama.

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Zvanični nalog portugalske reprezentacije ostao je za samo nekoliko sati bez ogromnog broja pratilaca.

Portugalski i međunarodni mediji navode različite brojke, od više od 300.000 do oko 500.000, a pojedini izveštaji pominju čak i 600.000 ljudi koji su prestali da prate nalog nacionalnog tima.

U svakom slučaju, radi se o masovnom talasu odlazaka koji je usledio neposredno pošto je Ronaldo napustio kamp u Kopenhagenu, uoči utakmice sa Danskom.

UEFA je u četvrtak objavila spisak 23 igrača Portugalije za meč trećeg kola Grupe A4 Lige nacija. Na njemu očekivano nema Ronalda, koji je napustio kamp reprezentacije, kao ni Fransiska Konseisaa, koji se oporavlja od povrede.

🚨 Portugal nearly lost 400k followers just 2 hours after the announcement by Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/YV4yUsRg4T — CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 30, 2026

Kapiten Portugalije je odlučio da napusti reprezentativni kamp nakon konferencije selektora Žorža Žezusa i razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Pedrom Proensom. Ronaldo je saopštio da će u dogledno vreme objasniti razloge svog odlaska.

Njegov odlazak izazvao je i podelu među navijačima, pa je pažnju privukla anketa portugalskog lista „A Bola“, u kojoj je većina učesnika upravo Ronalda označila kao najodgovornijeg za nastalu situaciju.

Istovremeno, društvene mreže su pokazale koliki uticaj i dalje ima najveća zvezda portugalskog fudbala. Nalog reprezentacije inače ima oko 25 miliona pratilaca na Instagramu, pa čak i deo publike koji se odlučio na "anfolou" predstavlja ogroman broj ljudi.

Kriza je izbila uoči duela sa Danskom, a Ronaldo je prethodno ostao na klupi tokom utakmice sa Norveškom. Žezus je potom potvrdio da Ronaldo neće biti starter ni protiv Danaca, nakon čega je usledio njegov odlazak iz kampa.

U međuvremenu, Rafael Leao će nositi njegovu čuvenu sedmicu koja nije mogla ostati upražnjena, pošto pravila takmičenja zahtevaju da igrači u zapisniku imaju brojeve od 1 do 23.

Tako je Ronaldov odlazak za samo jedan dan postao mnogo više od fudbalske priče: pored sukoba u reprezentaciji, pokrenuo je i neobično snažnu reakciju navijača na društvenim mrežama.