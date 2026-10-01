OGOLJENA MANIPULACIJA: Kako su blokaderi iskorišćeni

OD blokada fakulteta do izborne kampanje i odlaska u Republiku Srpsku – kako je deo mladih postao sredstvo političke borbe i tuđih interesa.

Foto: Printscreen/24sedam

Trenutkom raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora i početkom kampanje definitivno je postalo jasno svakome u Srbiji ono što je bilo očigledno poslednje dve godine, a to je da su studenti, blokaderi, odnosno deo srpske mladosti maksimalno iskorišćeni i zloupotrebljeni.

Znali su tvorci projekta rušenja Srbije, koji su jasno u inostranstvu, gde da pronađu i kako da instrumentalizuju izvršioce u Srbiji.

Imaju strani ideolozi i njihove službe veliko stručno iskustvo u rušenju vlasti po raznim zemljama, pa kada je na red došla Srbija, normalno je da se krene od omladine. Mladi su svuda, pa i kod nas, u duši buntovni i revolucionarni, pa ih je lako usmeriti i instrumentalizovati... Pritom dodati ogromne količine novca.

Sa druge strane, stariji su po prirodi uvek bolećivi prema mladima i mladosti, a sve to zajedno projektanti rušenja Srbije znali su dobro da iskoriste.

Počelo je odmah po komandi, sa već pripremljenim scenarijem, blokadama fakulteta i ulica. Studenti su, doduše samo jedan mali, ali radikalizovan deo, preko noći postali blokaderi. Zauzeli su i okupirali, normalno mimo svih propisa i zakona, zgrade fakulteta i onemogućili svim studentima u Srbiji da pohađaju nastavu i studiraju. Dobijali su oni za to ogromne sume novca, tako da im hrane, pića i svega ostalog ne da nije manjkalo, nego prosto nisu znali šta će sa parama. Jedan deo tih sada blokadera bio je ideološki instrumentalizovan i dobro plaćen, jedan deo je to radio samo zbog novca, a jedan deo se jednostavno ludo zabavljao.

To što su blokaderi uništavali sebi školsku godinu njima nije bilo bitno. A što je najtragičnije, imali su podršku nemalog broja svojih profesora, dekana i rektora. Dok je studentima u blokadi propadala školska godina, njihovi profesori su redovno primali plate, napredovali u svojim zvanjima i birali jedni druge na razne položaje pri fakultetima. Za svoje prinadležnosti, koje su dobijali dok fakulteti ne rade, može se slobodno reći da su vrlo pokvareno izjavljivali da rade na nekakvim projektima u koje niko nije imao uvid.

Odlučivali su studenti po nekakvim, kominternovski formiranim plenumima na fakultetima, gde se nije znalo ko donosi odluke, ali su ih mladi uredno slušali.

Buntovna mladost, odnosno tvorci projekta, kada su videli da je propala obojena revolucija i rušenje vlasti na ulici, zahtevali su vanredne izbore.

Naivni studenti, blokaderi, nisu imali bilo kakav program niti su znali o čemu da pričaju, ali su naivno izašli sa stavom da se na njihovoj izbornoj listi ne može naći niko ko se ikada bavio politikom, a pogotovo kadrovi režima od pre 2012. godine.

I ovde se pokazala totalna naivnost ovih mladih ljudi, jer im je bukvalno iz centra moći naređeno ko će biti na izbornoj listi, te među 250 imena i nema studenata, a svi kandidati na ovoj izbornoj listi zajedno imaju više od 1.700 godina od kandidata na listi „Ujedinjena Srbija“, čiji je nosilac Aleksandar Vučić. Uzgred, na listi „Ujedinjena Srbija“ ima nemali broj studenata. Zna se dobro ko je sastavio ovu blokadersku listu i da su to Pajtić, Petrović i ostali iz Demokratske stranke, koja je poražena 2012. godine. I oni su samo poslušnici stranih centara moći, kao što su bili i 2000. godine. Obećano im je da, po dolasku na vlast, mogu da nastave sa pljačkom države, a zauzvrat će izvršavati sve što im se naredi.

Žalosno je posmatrati ove mlade ljude, blokadere, koji u predizbornoj kampanji pokušavaju slepo da izvrše naređenja koja dobijaju. Svedoci smo poslednje dve godine da svi uključeni u blokaderski pokret imaju svu moguću podršku iz Hrvatske, Sarajeva, apsolutno vlasti iz Prištine, pa i vlasti u Crnoj Gori.

Za blokadere je general Ratko Mladić ratni zločinac, svedoci smo da mnoge murale sa njegovim likom u Srbiji prefarbavaju, a u Srebrenici je, po njima, izvršen genocid.

Deluje smešno, a u suštini je tragično, da su ti naivni mladi blokaderi poslati u Republiku Srpsku da rade svoju kampanju, posle svega gore izjavljenog i generalnog stava prema građanima Republike Srpske, koji je krajnje uvredljiv i ponižavajući.

Jadno je bilo gledati tu nekolicinu mladih koji su u Višegradu razvukli transparent „Studenti pobeđuju!“. Bože oprosti, delovalo je kao da su pali sa Marsa! I dobro su prošli, samo sa otetim i pocepanim transparentom. Pokušali su u jednoj maloj grupi da se okupe i u Doboju, ali su brzo bili razjureni i privedeni od strane policije Republike Srpske, koja sprovodi propise, jer skup nije prijavljen. Normalno, njihovi ideolozi su morali da odustanu od skupa u Banjaluci i slanja ove dece po Republici Srpskoj.

Tužno je gledati ovu naivnu decu, blokadere, koji su krenuli, po nalogu, da rade kampanju od „vrata do vrata“. Na bilo koje postavljeno pitanje domaćina nisu znali šta da odgovore, jer su od prvog dana protesta pa do danas prazna tabla. U mnogim dvorištima u unutrašnjosti Srbije imali su bliski susret sa puštenim psom, a na verbalne opaske, ne psovke i uvrede, nego dobronamerne primedbe, morali su da se naviknu. Idu i dalje ta jadna deca da zarade svoje dnevnice, zloupotrebljena u svojoj naivnosti do kraja.

Jedan manji deo ostrašćenih, bahatih i po prirodi nasilnih blokadera koristi se kao jurišnici u sprovođenju nasilja prema neistomišljenicima po ulicama Srbije, prevashodno prema članovima SNS.

Nasilje se tolerisati, u svakom slučaju, neće, a građanima Srbije i porodicama ove izmanipulisane dece ostaje da se nadaju da će se što veći broj njih, u što kraćem roku, dozvati pameti!

(24sedam)