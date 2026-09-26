HAOS! Golman odbio da igra protiv Izraela, ništa od utakmice Lige nacija?!

Sve su veće šanse da se utakmica odloži.

Credit: GEORG HOCHMUTH / APA / Profimedia

Irska reprezentacija u subotu je praktično ostala bez uobičajenog plana priprema pred duel sa Izraelom u prvom kolu B divizije Lige nacija, koji je zakazan za nedelju od 19.45 u Debrecinu.

Najpre je otkazana konferencija za medije, i to samo 19 minuta pre njenog zakazanog početka u 10.15. Nakon toga irska ekspedicija nije ni izašla na teren stadiona "Nađeredei", gde je trebalo da odradi trening pred meč sa Izraelom.

Razlog za ovakvu situaciju nalazi se u događajima iz svlačionice. Prema pisanju „Iriš Timesa“, golman Gavin Bazunu je još u petak uveče saopštio saigračima da iz ličnih i moralnih razloga ne želi da igra protiv Izraela.

Republic of Ireland’s players are considering boycotting Sunday’s match against Israel after Gavin Bazunu, the goalkeeper, said he did not want to play.



Meetings are taking place at the team’s hotel in Hungary this morning as the players discuss whether they will collectively… pic.twitter.com/UvtWrGro91 — Telegraph Football (@TeleFootball) September 26, 2026

Njegova odluka otvorila je pitanje da li će mu se pridružiti još neko od reprezentativaca.

Igrači i stručni štab zbog toga su održali više dugih sastanaka, pokušavajući da pronađu rešenje pred utakmicu. Prema pojedinim navodima, igrači su već obavestili selektora Hejmira Halgrimsona da neće izači sutra na teren.

Do početka meča ostalo je malo vremena, ali u ovom trenutku nije poznato ni u kojem će sastavu Irska igrati, niti da li će svi reprezentativci biti spremni da nastupe.

🚨 BREAKING: 🇮🇪 Ireland players have told head coach Heimir Hallgrimsson that they do not want to play in tomorrow’s match against Israel.



Discussions between the players and the coach are ongoing. pic.twitter.com/2xCkddzn9i — Goal Gossip (@Goal_Gossip1) September 26, 2026