Kakva drama u borbi za elitu: Ključa na vrhu, četiri kluba imaju isti broj bodova!
Nekadašnji osvajač Kupa Srbije upisao tri boda.
Fudbaleri Smedereva pobedili su ekipu Vršca rezultatom 1:0 (0:0). u jednom od derbija Prve lige Srbije.
Bivši osvajač nacionalnog kupa je u 11. prvenstvenom kolu pred svojim navijačima osvojili ceo plen, protiv čvrste ekipe sa severa Banata.
Iako je bilo šansi, prvi deo meča završen je bez golova, dok su u nastavku Smederevci imali priliku da se raduju. Trenutak odluke desio se posle odlične akcije domaće ekipe koja se dogodila u 70. minutu, kada je po boku uspeo da prođe Preradov i uputi centaršut. Na pravom mestu bio je iskusni Irfan Hadžić, prvi put je promašio, lopta mu se odbila i na popravnom nije pogrešio, postavivši konačan rezultat.
Tako su Smederevci osvojili tri poena, iskoristivši na najbolji način remi Borca 1926 i TSC (2:2), pa su se izjednačili sa Topolčanima, obe ekipe imaju po 21 bod na deobi drugog i trećeg mesta.
Čačani su lideri sa 25 bodova, dok Vršac takođe ima 21 bod, ali se nalazi na četvrtom mestu.
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