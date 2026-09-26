RTS POZIVA VUČIĆA, SRDANOVIĆA I CRTU NA DEBATU: Crta već odbila - ne smeju ni dva prema jedan
RADIO-televizija Srbije uputila je poziv nosiocu liste “Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić” Aleksandru Vučiću i prvom na listi “Studentska lista - Studenti pobeđuju” Iliji Srdanoviću za debatu u okviru predizborne kampanje za vanredne parlementarne izbore.
Osim Aleksandru Vučiću i Iliji Srdanoviću, predstavnicima dve liste koje prema postojećim istraživanjima imaju najveće šanse da osvoje mandate u narednom sazivu Narodne Skupštine, poziv za učešće u emisiji RTS je uputio i direktorki organizacije civilnog društva “Crta” Vukosavi Crnjanski.
Ponuđeni su termini za narednu nedelju - utorak 29. septembar u 21 čas i četvrtak 1. oktobar u 21 čas.
Namera RTS-a je da, kao javni medijski servis, u toku izborne kampanje otvori prostor za ozbiljnu i argumentovanu raspravu o ključnim pitanjima za građane Srbije, različitim političkim stavovima i programima, kao i o uslovima u kojima se izborni proces odvija.
RTS poručuje da veruje da je neposredan, otvoren i konstruktivan dijalog učesnika značajan, kako bi građani mogli da čuju odgovore na važna pitanja, navodi RTS.
CRTA je da podsetimo već odbila poziv, a blokaderi ne smeju protiv Vučića ni u odnosu 3 prema 1!
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