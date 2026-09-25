KRVAVI PIR BLOKADERA U KULI: Zoran Sekeruš krvnički sekirom razbijao stranačke štandove SNS i povredio dvoje ljudi
NEZAPAMĆEN skandal i nasilje potresli su Kulu, nakon što je predvodnik blokadera Zoran Sekeruš pomahnitalo nasrnuo na aktiviste i simpatizere Srpske napredne stranke! Huliganski pir počeo je tako što je Sekeruš sekirom besomučno razbijao stranačke štandove SNS, a potom je sa istim hladnim oružjem u ruci krenuo da juri nedužne građane da bi ih rasterao.
U tom divljačkom pohodu i opštoj jurnjavi, Sekeruš je sekirom povredio dvoje ljudi, među kojima su bili i aktivisti i žene. Nasilje je ostavilo ozbiljne posledice, pošto je jedan od povređenih aktivista, kojeg je Sekeruš zakačio sekirom, zbog zadobijenih povreda morao hitno da bude prebačen u Hitnu pomoć, gde mu je ukazana neophodna lekarska pomoć.
Posebno zastrašujuća činjenica u celoj ovoj tragediji koja je mogla da ima i fatalan ishod jeste razmer tog divljaštva. Postavlja se jezivo pitanje: zamislite samo da je u ovom trenutku u svom vlasništvu imao vatreno oružje, ko zna šta bi bilo, verovatno bi sve aktiviste pobio!
Podsetimo, isti ovaj Zoran Sekeruš je u utorak bahato predvodio kolonu takozvanih biciklista-blokadera koji su prošli ka Novom Sadu, sejući paniku i blokirajući saobraćaj. Sada je više nego jasno da njihovi navodni protesti služe samo kao paravan za otvoreno nasilje i krvavi teror na ulicama.
(Vojvodinauživo)
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